У кабінеті Залужного знайшли "прослушку": ЗМІ з'ясували нові подробиці

На даний момент весь персонал, що мав доступ до приміщень, проходить перевірку на поліграфі.

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У кабінеті Валерія Залужного знайшли "прослушку" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В офісах Головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного та його особистого помічника Костянтина Бушуєва при підготовці до переміщення на нове місце розташування були виявлені апарати для прослуховування.

На даний момент весь персонал, що мав доступ до цих приміщень, проходить перевірку на поліграфі. Про це повідомив у Facebook український журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

За його словами, що мікрофони – саморобного виробництва.

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"Після виявлення мікрофона був проведений огляд і в інших приміщеннях штабу. За даними джерел, мікрофон був також виявлений в кабінеті особистого помічника Залужного – Костянтина Бушуєва", — написав Бутусов.

На даний момент не були виявлені комунікаційні канали та пристрої для запису і зберігання інформації. Розслідування триває.

"Це безпрецедентне порушення режиму безпеки. Чи був витік інформації та що саме могло бути предметом витоку, доведеться встановити слідству", – зазначив журналіст.

У Залужного знайшли "прослушку": що відомо

17 грудня ЗМІ повідомили, що в кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку".

Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати установника.

В СБУ зазначили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Технічний пристрій передадуть на експертизу.

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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