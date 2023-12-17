У кабінеті Залужного знайшли прослушку - джерело

Пристрої, які знайшли у кабінеті Валерія Залужного, виготовлені із елементів невстановленого зразку.

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У Залужного в кабінеті прослушка / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли "прослушку".

Обізнане із ситуацією джерело у військових колах повідомляє РБК-Україна, за його словами, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", - додав співрозмовник видання. відео дня

Нагадаємо, що політолог назвав найбільші загрози для України, якщо звільнять Залужного. Фесенко вважає, що ймовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спровокує розкол у суспільстві України.

Україна готує наступ за "планом Залужного". Київ має доступ до переважної більшості озброєнь, які або поставив Захід, або Україна їх не отримала, пишуть німецькі журналісти видання Welt.

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