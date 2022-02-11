"Процес роботи розблоковано": Єрмак розповів про зрушення в роботі нормандського формату

Андрій Єрмак привіз Хороші новини з Німеччини / УНІАН

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що процес роботи нормандського формату вдалося розблокувати.

Відтепер зустрічі дипломатів проходитимуть частіше, заявив Єрмак під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у Харкові, пише РБК "Україна".

"Процес роботи нормандського формату розблоковано, ці зустрічі будуть відбуватися в частому режимі", - зазначив глава ОП.

Він також розповів про результати вчорашні зустрічі політрадників нормандського формату в Берліні, зазначивши, що Україна отримала підтримку своєї позиції від сторін.

читайте також"Позиція України непохитна": Козак образився на відмову Єрмака вести прямі переговори з бойовиками"Була зафіксована підтримка всіма сторонами, прихильність режиму припинення вогню. Також досягнута домовленість активізації роботи в ТКГ. І найголовніше, що цей процес переговорний відбувається, українська делегація продовжує займати конструктивну позицію щодо всіх питань", - підсумував Єрмак.

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Зустріч радників глав країн нормандської четвірки

У Берліні 11 лютого завершилися другі за останній місяць переговори політичних радників нормандської четвірки. Зустріч політичних радників у Німеччині тривала майже 9 годин.

Україну на переговорах представляв керівник офісу президента Андрій Єрмак, а Росію - заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Тим часом Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Як заявив під час брифінгу заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.

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