ОРДЛО не отримає "особливий статус" - Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії.

В інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita чиновник заявив, що ОРДЛО ніколи не отримає "право вето" на стратегічні рішення української влади.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено на камені! Так що ніякого особливого статусу, як уявляє це собі Росія, ніякого права вето не буде. Ми проводимо дуже глибоку реформу децентралізації, готові працювати над реалізацією Мінських угод", - сказав Кулеба.

Однак, за його словами, Мінські угоди починаються з питань безпеки, а політична частина там стоїть на другому місці.

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