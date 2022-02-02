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ОРДЛО не отримає "особливий статус" - Кулеба

2 лютого 2022, 13:44

Росія хоче домогтися цього і розширити права для російської мови в органах влади.

ОРДЛО, Донбас, пункція
ОРДЛО не отримає "особливий статус" - Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії.

В інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita чиновник заявив, що ОРДЛО ніколи не отримає "право вето" на стратегічні рішення української влади.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено на камені! Так що ніякого особливого статусу, як уявляє це собі Росія, ніякого права вето не буде. Ми проводимо дуже глибоку реформу децентралізації, готові працювати над реалізацією Мінських угод", - сказав Кулеба.

Однак, за його словами, Мінські угоди починаються з питань безпеки, а політична частина там стоїть на другому місці.

читайте такожРосія відриває Донбас і виходить з Мінських угод: дипломат заявив про унікальний шанс УкраїниНагадаємо, політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що у президента України Володимира Зеленського є варіанти зміни Мінських угод. При цьому секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що виконання Мінських угод по Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України, і саме тому їх необхідно переглянути.

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