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Чи приймуть Україну до НАТО: прогноз Загороднього

5 жовтня 2022, 05:00

США можуть запустити "каток" та продавити вступ України до Північноатлантичного альянсу, навіти незвачаючи на опір Росії, вважає Тарас Загородній.

Україна, США, НАТО, Загородній
Якщо США твердо вирішать, що Україна повинна бути в НАТО, Росія не зможе цьому перешкодити - експерт / Колаж УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Країни Європейського Союзу можуть схвалити інтеграцію України до НАТО через загрозу Росії. Якщо сценарій вступу Києва до Альянсу стане стратегічним інтересом США, американці продавлять таке рішення. Про це заявив політолог, економіст Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ймовірність вступу України до колективного блоку безпеки Заходу може бути навіть вище, ніж інтеграція в Євросоюз. Причиною тому є страх європейських країн перед Росією.

"Страх перед звіром, який залишається на кордоні країн Євросоюзу. НАТО головними є США. І це оборонно-політичний блок, тоді як ЄС – переважно економічний блок. Наприклад, Кіпр є членом ЄС, але не є членом НАТО. Бо частина його території захоплена Туреччиною, а за таких умов можна вступити до ЄС, але не можна до НАТО, бо Туреччина скаже "ні", - зазначив експерт.

Також він додав, що крім страху Європи вирішальним фактором успішного завершення євроатлантичного шляху України може стати позиція США. Якщо Вашингтон вважатиме подідбний варіант розвитку подій своїм стратегічним інтересом, Москва не зможе цьому перешкодити. В такому випадку Штати продавлять вступ України в колективний блок безпеки заходу.

"Так, страх – це головне. Та й американці переконати кого завгодно можуть. Якщо постане питання про стратегічні інтереси США, російський компромат і російські гроші точно вже не допоможуть. Тоді вони включать свій каток і доб'ються свого", - підкреслив Тарас Загородній.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня, після оголошення главою Кремля Путіним анексії українських територій, заявив про подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку гаранта, держава вже пройшла свій шлях інтеграції до Альянсу. Україна де-факто є союзницею блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО. Вони закликали колективний блок безпеки посилити військову підтримку Києва. Крім того, вони вимагають від Росії негайно забрати свої війська з України.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

За його словами, двері НАТО для Києва залишаються відкритими. Однак рішення про інтеграцію повинні підтримати всі 30 країн, які перебувають у блоці безпеки Заходу.

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