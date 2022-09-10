Повернення Криму Україні і розширення НАТО: Подоляк назвав головні 'цілі' Росії у війні

Росія рухається до ізоляції і залізної завіси - Подоляк / Колаж Офіс президента, УНІАН

У Росії, коли вона розв'язала повномасштабну війну проти України, вже булі чіткі плани. Москва збиралася ліквідувати так звані "ЛДНР", повернути захоплений Крим під контроль Києва, добитися розширення НАТО та інших цілей. "Спецоперація" йде за планом. І навіть випереджаючи графік. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він з іронією щодо Росії написав про те, що у Москви було декілька завдань на війну проти України. І всі вони в інтересах Києва, а не російської держави.

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"Реальні" цілі російської "СВО", про які Рада безпеки Росії вирішила промовчати:

ліквідація анклавів "ЛДНР";

повернення Криму в Україну;

розширення НАТО;

відмова від газової монополії в Європі;

руйнування економіки;

ізоляція Росії і залізна завіса", - зазначив чиновник.

Також він додав, що російська "спецоперація", як зазвичай, йде "за планом".

"Все йде за планом, випереджаючи графік", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Війська України проводять контрнаступ на Харківщині. Звільняються українські території від російської окупації. Ворожі сили вибиваються з зайнятих ними земель. Вже деокуповані Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове, а також інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський розповів, що у Харківській області звільнили вже понад 30 населених пунктів. Україна відновлює там безпеку і життєдіяльність.

Бійці ЗСУ 10 вересня зайшли до Куп'янську і встановили там прапор України. Місто з самого початку повномасштабної війни перебувало під окупацією Росії. Це великий транспортний вузол, шляхом якого йшло забезпечення російського угруповання у Харківській області.

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