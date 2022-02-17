Бойовики влаштували потужний обстріл Станиці Луганської: горить житловий будинок

О 21: 24 надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що снаряд влучив у житловий будинок по вулиці магістральній, 8.
Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.
Як повідомляє в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, 21:24 надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що снаряд влучив у житловий будинок по вулиці магістральній, 8.
"Почалася пожежа, горить будинок. Потерпілих немає", - зазначив Геращенко.
Як заявив в ефірі програми Право на владу командувач ООС Олександр Павлюк, в результаті цього обстрілу пошкоджено два житлових будинки і газопровід.
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Обстріл садка та ліцею на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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