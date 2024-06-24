Спроба Путіна провалилась: екс-глава МЗС розповів про дипломатичну перемогу України

Екс-очільник МЗС зазначає, що Саміт миру у Швейцарії став початком об'єднання країн всього світу довкола українського варіанту формули миру.

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Україна здобула значну дипломатичну перемогу / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Саміт миру виявився значною дипломатичною перемогою України. Це підсумок кропіткої роботи української дипломатії в широкому розумінні, адже всі доклали зусиль для його проведення з позитивним для України результатом. Про це під час чату на Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

За його словами, сама консолідація сотень країн та організацій довкола української формули миру, яку вони підтримали - є дуже великим позитивом.

"Участь у саміті представників країн третього світу, які тепер називають країнами Глобального Півдня, свідчить про їхнє розуміння простої істини: або ми живемо за нормами міжнародного права, або у світі почнеться хаос", - сказав дипломат. відео дня

Огризко зазначив, що РФ пропонувала обговорювати на Глобальному саміті мирі так звану "путінську формулу миру", яку російський диктатор оприлюднив за кілька годин до початку саміту.

Хаос, який пропонували росіяни був нічим іншим, як божевільними ідеями про перемир'я на умовах Путіна, зазначає екс-очільник МЗС.

"Але це жодним чином не вплинуло на перебіг саміту. На заяви Путіна подивилися, як на заяви хворої людини, і не більше. Тому всі спроби поставити цей саміт на паузу і збити обговорення провалилися", - вказав він.

Крім того, він наголосив, що саміт став чудовим початком для об'єднання світу навколо української "формули миру", хоча це не означає, що він одразу принесе практичні результати.

"Але будь-який довгий шлях починається з перших кроків, і ці перші кроки, мені здається, вже зроблено", - резюмував Володимир Огризко.

Що передбачає декларація Саміту миру / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Саміт миру в Швейцарії - скільки країн підписало декларацію Саміту миру

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