Ексглава МЗС пояснив, чому на Саміті схвалили тільки три пункти Формули миру

Є речі, які знаходять відгук в адекватних головах всюди у світі, пояснив Володимир Огризко.

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Володимир Огризко оцінив підсумки Саміту миру / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Офіс президента

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко прокоментував питання, чому в підсумковому документі Саміту миру опустили ключові та принципові пункти про територіальну цілісність України та необхідність виведення російських військ.

"Побічно ці ключові тези підтверджено в заключній декларації саміту, де чітко і ясно сказано, що мирне врегулювання можливе лише на основі Статуту ООН, і кілька разів зазначено територіальну цілісність, суверенітет тощо. Це свідчить про те, що іншої основи для розв'язання цих проблем немає", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат каже, що на саміті розглядали лише три пункти формули президента Володимира Зеленського через те, що "починати потрібно з чогось найменш дратівливого і такого, що не викличе спротиву".

"Тому й обрали теми, зрозумілі для будь-кого в кожній частині світу: гуманітарні питання, зокрема, обмін полоненими, продовольча безпека, що є дуже важливим для країн третього світу та стосується їх безпосередньо, а також глобальна ядерна безпека та запобігання жахам того, до чого підштовхує світ Росія. Це ті речі, які знаходять відгук в адекватних головах всюди у світі. Тому я думаю, що вибір цих трьох тем був невипадковим. Це - пролог, перший крок", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Саміт миру - останні новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд продовжує підготовку до наступних міжнародних кроків, зокрема щодо самітів миру. Він провів нараду з міжнародниками щодо залучення нових учасників до роботи над Формулою миру та формування груп для відновлення безпеки.

Також на тлі першого Саміту миру Путін висунув свої безглузді "умови миру" для України: виведення українських військ з окупованих територій і відмова від вступу до НАТО. Він пригрозив, що в разі нехтування цими умовами, Росія висуне нові вимоги.

Як повідомляв Главред, Україна може запросити Росію на наступну зустріч із міжнародними партнерами для розробки формули майбутніх переговорів, повідомляє Bloomberg, цитуючи керівника ОП Андрія Єрмака. На першому Саміті Україна не заручилася глобальною підтримкою, тому робочі групи розроблятимуть план для другої зустрічі країн.

/ Инфографика: Главред

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