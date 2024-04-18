Допомога Україні за рахунок конфіскованих активів РФ: як це працюватиме

Закон надасть змогу американському президенту застосовувати процедуру конфіскації активів, які передаватимуться до фондів компенсації або підтримки України.

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Байден або Трамп зможуть конфісковувати активи РФ для військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube, УНІАН

Четвертий законопроєкт, який опублікувала Палата представників, передбачає механізм конфіскації активів агресора Росії на користь Києва. Також документ містить розширення санкцій щодо Москви. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона розповіла про те, що документ під назвою 21st Century Peace through Strength Act ("Акт про мир у XXI столітті через силу") надасть змогу американському президенту застосувати процедуру, спрямовану на конфіскацію суверенних активів. Вони можуть бути передані до спеціальних фондів - Compensation Fund і Ukraine Support Fund.

Як будуть передаватися активи, президент може погоджувати з Групою семи, Євросоюзом, Австралією та іншими партнерами Сполучених Штатів.

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Також у документі зазначено, що не пізніше ніж за 90 днів після ухвалення відповідного законопроєкту американський президент повинен подати Конгресу звіт про фізичних та юридичних осіб, щодо яких буде запроваджено санкції США та Британії.

"Президент США має запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезгаданому звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС або Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування у США", - наголосила Оксана Маркарова.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Коли США проголосують допомогу Україні - головні новини:

Палата представників голосуватиме законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні 20 квітня, сказав спікер Палати Майк Джонсон. Законопроєкт на підтримку української держави американські законодавці розглянуть окремим документом. Допомога буде в кредит.

Україна отримає $61 млрд і ATACMS у рамках нового закону США про військову допомогу. Текст законопроєкту передбачає можливість оплати пакетів підтримки російськими конфіскованими грошима і списання боргів.

Допомога Україні критично важлива, сказав Майк Джонсон. За його словами, Росія здатна піти далі й атакувати союзників США щодо Північноатлантичному альянсу. Настав критичний момент, коли треба робити рішучі дії.

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