Чи є розкол між Зеленським і Залужним: в ОП відповіли на скандальну статтю NYT

В Офісі президента України спростували оприлюднену у статті NYT інформацію про нібито розкол між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що такого розколу не існує.
"У нас є верховний головнокомандувач – він не може розколювати, тому що верховний головнокомандувач навпаки – все збирає. І в нас сьогодні є абсолютна синхронізація позицій верховного головнокомандувача і військової вертикалі, тому що верховний головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики і стратегії на даних розвідки, даних Генерального штабу і всіх інших додаткових матеріалах", – зазначив Подоляк.
Радник голова ОП пояснив, що Зеленський приймає політичні рішення, ґрунтуючись на тій інформації, яку він отримує у межах військового кабінету, Ставки чи селекторів. Він наголосив, що ніякого розколу у верхівці влади та Збройних сил зараз немає.
У той же час Подоляк додав, що він зараз бачить у соціальних мережах "певне змагання", яке йде не на користь Україні.
"Вони хочуть додатково деморалізувати і так тяжкий морально-емоційний фон, в якому ми знаходимося 620 днів війни. Далі – вони хочуть показати нашим партнерам, що в нас немає єдності. Третє, головне – вони хочуть вести переговори з Росією, показавши, що ми настільки слабкі, що готові сьогодні вести переговори на умовах РФ", – підсумував радник голови ОП.
Раніше повідомлялося, що мобілізацію продовжать ще на три місяці – Зеленський подав у Раду проект закону. Термін дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації продовжать з 16 листопада ще на 90 діб.
Нагадаємо, Зеленський жорстко обізвав Путіна матом в ефірі американського каналу. Президент України заявив, що він не віддасть території терористові.
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