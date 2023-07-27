Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження

Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину.

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Зеленський привітав Залужного і Сирського з минулими днями народження і вручив подарунки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав з минулими днями народження українських воєначальників - Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

"Сьогодні мав можливість привітати з минулим днем народження головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами Збройних Сил України Олександра Сирського", - повідомив Зеленський у Telegram, опублікувавши відповідне відео.

Дивіться відео - Зеленський привітав Залужного і Сирського з минулими днями народження:

відео дня

Зеленський вручив подарунки Залужному та Сирському / скріншот

Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю.

Залужний отримав у подарунок іменну вогнепальну зброю / Фото : president.gov.ua

Генерал-полковнику Сирському Зеленський подарував картину, що відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

Сирському Зеленський подарував картину / Фото : president.gov.ua

Зеленський привітав Сирського з минулим днем народження / Фото : president.gov.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкував день народження 8 липня, а командувач Сухопутними військами – 26 липня.

Як повідомляв Главред, 27 липня президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки. Обговорювалися доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР Кирила Буданова, командувачів військами, ситуація на фронтах, результати роботи ППО і діяльність військкоматів. Виїзне засідання Ставки пройшло в Дніпрі.

Раніше Зеленський раніше, що ЗСУ продовжують просуватися на фронті. За словами глави держави, війська зуміли домогтися непоганих результатів. Деталі операцій сил оборони повинні повідомити пізніше.

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