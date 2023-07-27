Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження

Президент України Володимир Зеленський привітав з минулими днями народження українських воєначальників - Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.
"Сьогодні мав можливість привітати з минулим днем народження головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами Збройних Сил України Олександра Сирського", - повідомив Зеленський у Telegram, опублікувавши відповідне відео.
Дивіться відео - Зеленський привітав Залужного і Сирського з минулими днями народження:
Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю.
Генерал-полковнику Сирському Зеленський подарував картину, що відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкував день народження 8 липня, а командувач Сухопутними військами – 26 липня.
Як повідомляв Главред, 27 липня президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки. Обговорювалися доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР Кирила Буданова, командувачів військами, ситуація на фронтах, результати роботи ППО і діяльність військкоматів. Виїзне засідання Ставки пройшло в Дніпрі.
Раніше Зеленський раніше, що ЗСУ продовжують просуватися на фронті. За словами глави держави, війська зуміли домогтися непоганих результатів. Деталі операцій сил оборони повинні повідомити пізніше.
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