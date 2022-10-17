УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Переговори з Кремлем можуть відновитися, якщо РФ зазнає безповоротної поразки в Україні - експерт

17 жовтня 2022, 12:23

У випадку, якщо українські війська виб’ють росіян з окупованих територій, не потрібно буде жодних мирних договорів з РФ, вважає експерт.

переговоры украина россия, Владимир фесенко
Росія має отримати нищівну поразку в Україні - Фесенко / Колаж УНІАН

Мирні переговори між Україною та Росією можуть поновитися у разі зміни керівництва РФ. Таку думку в інтерв’ю Главреду озвучив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"У чому тупиковий характер нинішньої ситуації? Будь-яке російське керівництво (не тільки Путін, а й, наприклад, представники нинішнього керівництва РФ) не зможуть публічно сказати: "Усе, ми йдемо з України". Їх вважатимуть зрадниками в Росії і вони зіштовхнуться з хвилею критики", - додав експерт.

На думку Фесенка, поновлення переговорів можливе за дотримання двох умов. "Для того, щоб це сталося, по-перше, вони мають зазнати поразки в Україні, причому незворотної поразки, коли в них не буде іншого виходу, окрім як вийти з України. По-друге, максимальне послаблення російської влади або самої Росії. Це ще одна принципова умова, за якої у РФ не буде іншого виходу. Тоді це буде де-факто - жодні договори будуть не потрібні", - вважає він.

І додає, що у випадку, якщо українські війська виб’ють росіян з окупованих територій, не потрібно буде договорів.

"Я вам нагадаю - між Японією і Радянським Союзом (а зараз - Росією) немає мирного договору. Через це і виникає тема Південних Курил. Між Північною і Південною Кореєю договору теж немає, але і війна між ними давно завершилася. Це - один сценарій, за якого війна може завершитися звільненням окупованих територій без жодного мирного договору", - зазначив Фесенко.

При цьому експерт не виключає, що протягом війни може скластися ситуація, за якої Україна зможе звільнити лише частину окупованих територій і тоді війна перейде до позиційної фази, де жодна зі сторін не матиме переваги.

"Ми можемо звільнити південь і частину Донбасу, а на кордоні з Кримом виникне ситуація, коли наступ на Крим буде пов’язаний із жертвами десятків тисяч бійців української армії. Тому що Крим - потужна військова база. Плюс тоді зростає ризик застосування ядерної зброї. Тобто ми і наші партнери отримаємо сигнал (формально він вже є) - наступ на Крим буде означати застосування проти України ядерної зброї. І тоді нам доведеться обирати", - зауважив експерт.

Раніше у МЗС України розкритикували заяви Лаврова про нібито вплив Заходу на позицію України щодо перемовин з РФ через те, що Москва фактично опинилася в ізоляції. За словами представника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка, він тиражує нісенітницю через безпорадність. Режим Путіна втратив свій шанс на діалог, а перемовин з терористами не проводять.

Також Главред повідомляв, що на думку президента України Володимира Зеленського, Росія за допомогою переговорів з Україною хоче перемалювати кордони і розділити світ на зони впливу.

"Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку і кожен прояв нестабільності, який вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає "переговорами", саме так вона сприймає будь-які домовленості - Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співпраці і розвитку", - заявив президент під час саміту Європейського політичного співтовариства.

Мирні переговори з Росією - новини:

Володимир Фесенко новини України мирні переговори з Росією
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:23

Переговори з Кремлем можуть відновитися, якщо РФ зазнає безповоротної поразки в Україні - експерт

12:19

Колишня дружина Віталія Кличка показала витончену фігуру в тісних штанцях

12:13

"Вибухнув за 50 метрів від нас": правоохоронці героїчно збили "шахід" у КиєвіВідео

12:03

"Динамо" передало прикордонникам катерВідео

11:50

Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: з-під завалів витягли тіло загиблої жінкиВідео

Реклама
11:18

До України йдуть дощі та мокрий сніг: де вдарить негода

11:08

Повторний напад на Україну з боку Білорусі буде: офіцер ЗСУ назвав умовуВідео

10:26

Під завалами чутно голоси людей: з'явилися кадри з місця попадання "шахіда" по будинку в КиєвіВідео

10:16

"Війна стане безпощадною": Фесенко розповів, чим загрожує Росії ядерний удар по УкраїніВідео

10:13

"Буде завалювати фронт трупами": Путін збрехав про завершення мобілізації в РФ - ЗМІВідео

09:54

Армія України завдала ударів по військам РФ на Запоріжчині: виведено з ладу 150 окупантів

09:49

Українські захисники "задвухсотили" російського сержанта з Липецька з підставним прізвищемВідео

09:31

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

09:24

ЗСУ одним потужним ударом знищили російський ЗРК Тор за $60 млнВідео

09:12

Маріуполь, Енергодар і Крим: в ISW назвали стратегічні точки, які ЗСУ повинні звільнитиВідео

09:00

Ціни кусаються дедалі болючіше: що з цінами на харчі в Україні і які прогнози

08:32

Повторна атака Києва дронами: у столиці прогриміли два вибухи

08:26

Це лише перший акт третьої світової війниПогляд

08:18

Гороскоп на сьогодні 17 жовтня 2022: Ракам - сварки, Левам - проблеми, Стрільцям - великі зміниВідео

08:08

"Такі дії схожі на агонію": у Зеленського відреагували на удар по Києву

Реклама
08:07

"Штати і Захід будуть відповідати асиметрично": експерт пояснив, чому РФ погрожує ядерною зброєю

07:57

Автоматна черга в спину дитині: на Херсонщині окупанти вбили хлопчика, який ніс гуманітаркуВідео

06:58

Київ атакований дронами-камікадзе: є прильоти, над містом - дим

06:42

Понад $ 4 млн перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили під Бахмутом найдорожчий танк військ РФВідео

06:13

Ізраїль відмовчується з приводу Ірану, а даремноПогляд

06:10

Нове бомбардування і тривала війна: астрологи склали гороскоп для України до кінця рокуВідео

06:00

Росія почне ядерний Армагеддон, якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим – ФесенкоВідео

03:20

Шалені кекси за 5 хвилин: неперевершений рецепт, від якого неможливо відмовитисяВідео

03:10

Проблеми будуть не лише із забезпеченням солдатів: експерт розповів про труднощі окупантівВідео

02:32

Кайя Гербер вийшла на подіум у прозорому вбранні без білизни

02:02

Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізаціюВідео

01:30

Україна задубіє до -5°: українцям дали "крижаний" прогноз і назвали датиВідео

00:51

Прикмети на 17 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік був достаток в будинкуВідео

00:38

Старшу доньку Олени Кравець застукали в компанії загадкового хлопця

16 жовтня, неділя
23:52

Зима увірветься раніше: синоптики оновили прогноз на листопадВідео

23:23

Світло можуть відключати: Зеленський звернувся з проханням до українцівВідео

23:11

"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

22:53

Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів всього за два дні: унікальні кадриВідео

22:33

Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубівВідео

22:31

Потрібно встигнути купити до зими: в Україні стрімко зростають ціни на консервиВідео

Реклама
21:54

ЗСУ знищили майора "елітної" дивізії ПДВ РФ – "зірку" роспропагандиВідео

21:48

"Можна завершити через тиждень": Лукашенко видав новий перл про війну в УкраїніВідео

21:12

Голос країни-12-7 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

21:09

У Бердянську розцвіла "бавовна": зникло світло і проблеми з водоюВідео

21:07

"Зайшла в тил" НАТО: у дочки Шойгу знайшли литовське громадянствоВідео

20:45

"Це м'ясорубка": на Харківщині ЗСУ "покришили" батальйон бурятських найманцівВідео

20:25

Деякі українці отримають 100 тисяч гривень: кому виплатять грошіВідео

20:10

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

20:02

Ядерний шантаж РФ: Захід попередив Путіна про ймовірну жорстку відповідьПогляд

19:55

"Їде непідготовлене м'ясище": офіцери РФ в паніці через "чмобіків" і зеків-"вагнерівців"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти