Переговори з Кремлем можуть відновитися, якщо РФ зазнає безповоротної поразки в Україні - експерт

Росія має отримати нищівну поразку в Україні - Фесенко / Колаж УНІАН

Мирні переговори між Україною та Росією можуть поновитися у разі зміни керівництва РФ. Таку думку в інтерв’ю Главреду озвучив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"У чому тупиковий характер нинішньої ситуації? Будь-яке російське керівництво (не тільки Путін, а й, наприклад, представники нинішнього керівництва РФ) не зможуть публічно сказати: "Усе, ми йдемо з України". Їх вважатимуть зрадниками в Росії і вони зіштовхнуться з хвилею критики", - додав експерт.

На думку Фесенка, поновлення переговорів можливе за дотримання двох умов. "Для того, щоб це сталося, по-перше, вони мають зазнати поразки в Україні, причому незворотної поразки, коли в них не буде іншого виходу, окрім як вийти з України. По-друге, максимальне послаблення російської влади або самої Росії. Це ще одна принципова умова, за якої у РФ не буде іншого виходу. Тоді це буде де-факто - жодні договори будуть не потрібні", - вважає він.

І додає, що у випадку, якщо українські війська виб’ють росіян з окупованих територій, не потрібно буде договорів.

"Я вам нагадаю - між Японією і Радянським Союзом (а зараз - Росією) немає мирного договору. Через це і виникає тема Південних Курил. Між Північною і Південною Кореєю договору теж немає, але і війна між ними давно завершилася. Це - один сценарій, за якого війна може завершитися звільненням окупованих територій без жодного мирного договору", - зазначив Фесенко.

При цьому експерт не виключає, що протягом війни може скластися ситуація, за якої Україна зможе звільнити лише частину окупованих територій і тоді війна перейде до позиційної фази, де жодна зі сторін не матиме переваги.

"Ми можемо звільнити південь і частину Донбасу, а на кордоні з Кримом виникне ситуація, коли наступ на Крим буде пов’язаний із жертвами десятків тисяч бійців української армії. Тому що Крим - потужна військова база. Плюс тоді зростає ризик застосування ядерної зброї. Тобто ми і наші партнери отримаємо сигнал (формально він вже є) - наступ на Крим буде означати застосування проти України ядерної зброї. І тоді нам доведеться обирати", - зауважив експерт.

Раніше у МЗС України розкритикували заяви Лаврова про нібито вплив Заходу на позицію України щодо перемовин з РФ через те, що Москва фактично опинилася в ізоляції. За словами представника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка, він тиражує нісенітницю через безпорадність. Режим Путіна втратив свій шанс на діалог, а перемовин з терористами не проводять.

Також Главред повідомляв, що на думку президента України Володимира Зеленського, Росія за допомогою переговорів з Україною хоче перемалювати кордони і розділити світ на зони впливу.

"Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку і кожен прояв нестабільності, який вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає "переговорами", саме так вона сприймає будь-які домовленості - Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співпраці і розвитку", - заявив президент під час саміту Європейського політичного співтовариства.

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