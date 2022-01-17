Зеленський розповів, який привід може використати Росія для нападу на Україну

Росія може використовувати паспортизацію на Донбасі для вторгнення в Україну / скріншот ТСН

Росія продовжує масову роздачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Під виглядом захисту "російських громадян" Москва може вторгнутися в Україну, йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського.

"Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян", - сказав глава держави під час сьогоднішньої зустрічі з американськими сенаторами.

Можлива агресія Росії

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні. Вона підкреслила, що Москва поширює неправдиві відомості про Україну, США і НАТО з метою виправдання власних дій.

У той же час прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Росія не збирається нападати на Україну. При цьому він не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території Української держави.

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