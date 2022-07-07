Під міністром соцполітики захиталося крісло: хто претендує на посаду Лазебної

Марина Лазебна може покинути посаду міністра

Міністр соцполітики Марина Лазебна незабаром може залишити свою посаду, повідомляє видання РБК-Україна, з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, її може замінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович.

Відомо також про те, що Жолнович є практикуючим адвокатом у сфері трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права, а також член і засновник низки громадських організацій та політичної партії Сила Людей.

Також, за словами джерела ЗМІ, на посаду міністра соціальної політики є й інші кандидати.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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