Пєсков розповів, хто прийде на місце Путіна

Путін не впевнений, чи буде він далі очолювати РФ / Фото Reuters

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін ще не вирішив чи обиратиметься на пост глави держави в 2024 році.

Також він зазначив, що швидше за все, на пост президента Путін порекомендує свого наступника, пишуть росСМИ.

Дану позицію Пєсков пояснив тим, що при виборі наступника у Путіна є право висловити свої переваги.

"Напевно у президента будуть колись свої переваги по відношенню до когось і напевно він цього когось порекомендує", - зазначив Пєсков і підкреслив, що наступним президентом Росії стане той, кого обере російський народ.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що Росія на даний момент повністю втратила Україну як союзника і партнера. Він звинуватив українську владу в нібито "обдурюванні" власного народу і, мовляв, "навіюванні ненависті до росіян". При цьому він заявив, що російський і український народи, мовляв, залишаються братами.

Відносини Росії та України

Росія і Україна з весни 2014 року фактично перебувають у стані війни. Москва окупувала Крим і окремі райони Донбасу. На сході української держави йде військовий конфлікт, проте РФ не визнає себе стороною конфронтації і стверджує, що війна йде нібито між Києвом і "ЛДНР".

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