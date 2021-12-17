Україна - не союзник і не партнер Росії: у Путіна оголосили про розрив відносин з Києвом

Україна на даному етапі повністю втрачена для Росії - Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що Росія наразі повністю втратила Україну як союзника і партнера. Він звинуватив українську владу в нібито "обдурюванні" власного народу і, мовляв, "навіюванні ненависті до росіян". При цьому він заявив, що російський і український народи, мовляв, залишаються братніми.

"Втрачена зараз Україна як партнер, союзник і тому подібне? На даному етапі так, повністю", - сказав він в інтерв'ю RTVI.

читайте такожУкраїна в оточенні 500-600 тисяч військових РФ: Данілов назвав план наступу КремляВтім, спікер Кремля впевнений в тому, що, незважаючи на це, росіяни і українці, мовляв, залишаться "братніми народами". Він звинуватив Київ у нібито "обдурюванні" українців і "навіюванні ненависті" до росіян.

"Братський народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян - ми залишимося братнім народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ. Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси. Але втратити один одного два братніх народи не можуть", - уточнив Пєсков.

Спікер Кремля акцентував увагу на припиненні російсько-українських відносин, але не пояснив, чому так сталося. Однак підтвердив, що фактично відносин між двома країнами немає.

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читайте такожЗеленський, Шольц і Макрон домовилися щодо вирішення конфлікту на Донбасі та звернулися до Росії"Ви бачите конкретні дії з обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії. Тобто просто обрубуються від капілярів до центральних артерій наші двосторонні відносини - точніше, вони вже були обрубані. Тому відносин як таких немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Відносини Росії та України

Росія та Україна з весни 2014 року фактично перебувають у стані війни. Москва окупувала Крим і окремі райони Донбасу. На сході української держави йде військовий конфлікт, проте РФ не визнає себе стороною конфронтації і стверджує, що війна йде нібито між Києвом і "ЛДНР".

Війська Росії біля кордонів України

РФ восени стягнула війська до кордонів України, про що повідомили американські видання The Washington Post і Politico. В якості підтвердження своїх відомостей вони опублікували супутникові знімки пересувань російських військових підрозділів.

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що неподалік від українських кордонів зосереджено 92 тисячі російських військових. Кількість військового контингенту може зрости до 175 000. У Києві заявляють про готовність до такого сценарію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков казав, що концентрація військ Росії біля кордонів України пов'язана з нібито загрозою НАТО російським рубежам. У Москві вимагали зустрічі Путіна з президентом США Байденом.

Дискусія Байдена та Путіна відбулася 7 грудня. За підсумками перемовин з'ясувалося, що глава Білого дому підтримав суверенітет і територіальну цілісність України. Він не надав гарантій невступу Києва до НАТО, на чому наполягала Москва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від інтеграції до НАТО в обмін на відведення російських військ від українських кордонів. За його словами, Україна не довіряє обіцянкам і гарантіям Москви, які неодноразово порушувалися.

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