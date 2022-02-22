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"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

22 лютого 2022, 17:33

Футболіст різко висловився на промову російського президента про Україну.

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Роман Зозуля передав Путіну" полум'яний Привіт " / скріншот

Український футболіст Роман Зозуля прокоментував рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР".

На своїй сторінці в Facebook 32-річний спортсмен опублікував "полум'яне" послання до російського президента.

"Мамкин історик не розуміє, що своїми фантастичними казками тільки загартовує і згуртовує нашу націю. Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їх пам'ятниками і як розвивати свою країну", - зазначив футболіст.

Також Зозуля написав, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами, "тому що братам не намагаються нав'язати комплекс неповноцінності та при нагоді закинути петлю на шию".

читайте також"Не була і не буде частиною Росії": спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну"Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могутньої". У різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, заморити голодом, переслідувати, садити та вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію і прагнути до незалежності. І чим більше вони стискали свою петлю, тим сильніше ми з неї виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне неприйняття їх насильства і контролю. У новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах", - написав футболіст.

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За його словами росіяни також розуміють, що Путін "душевнохворий", але бояться виступити проти нього з протестом.

"Звичайно, є свідомі росіяни, неодноразово висловлювали свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість - це зомбована пропагандою біомаса. Але це їх вибір - жити в страху. І нам з ними не по дорозі", - вважає Зозуля.

читайте також"Росія створила Україну": посольство США потролило Путіна32-річний спортсмен підкреслив, що українці - мирна нація, яка не планує ні на кого нападати.

"Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо. На 8 - му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів... Тому світ повинен зрозуміти й іншу істину, що Путін - це реінкарнація Гітлера",- написав Зозуля, додавши, що плани президент РФ амбітніші, ніж захоплення України.

"Тому зараз як ніколи важливо, щоб світ об'єднався і ввів економічні санкції проти цього проклятого режиму. А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ впораються, тому що характер наших військових викуваний зі сталі. Наша перемога вже близька, як і феєричний кінець кремлівського зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!",- підсумував зозуля.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії. Російське телебачення також показало його звернення до росіян, в якому Путін понад годину міркував про історію СРСР в цілому та Україну зокрема.

Також повідомлялося, відома українська легкоатлетка і уродженка Луганська Анастасія Бризгіна (дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в бігу на 400 метрів) вкрай різко висловилася про визнання Росією терористичного угруповання "Л / ДНР".

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Путін Роман Зозуля новини України
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