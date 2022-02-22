Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти депутатів Держдуми РФ/ politeka.net

У Євросоюзі підготували жорсткі обмеження проти депутатів Державної думи Росії, які підтримали рішення про визнання Російською Федерацією так званих "ДНР" і "ЛНР". Такі санкції запропонує ухвалити Єврокомісія.

Санкції можуть запровадити проти 350 представників Державної думи Росії. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, посилаючись на власні дипломатичні джерела.

Які обмеження планують ввести:

замороження активів людей, організацій і компаній, які потраплять до санкційного списку ЄС,

заборона в’їзду до Євросоюзу,

заборона ведення бізнесу з людьми, яких торкнуться санкції.

Також планується запровадити обмеження проти російського бізнесу. Крім цього, на тимчасово окуповані території Донбасу не поширюватимуться правила вільної торгівлі Євросоюзу з Україною.

Євросоюз може ввести антиросійські санкції у вівторок, 22 лютого – у цей день о 17:00 за київським часом Європейська Рада проводитиме позачергове засідання.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

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Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Експерти зазначили, що визнання Росією "ЛДНР" може бути інструментом потужного тиску з боку РФ на Україну і Захід.

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