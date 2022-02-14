"Вона завжди зі мною": Зеленський заявив, що його сім'я не покидала Україну

Зеленський заявив , що його сім'я не покидала Україну / скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його сім'я не покидала країну на тлі загрози вторгнення Росії.

"Моя сім'я завжди зі мною", - зазначив президент на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Він також засудив політиків, дипломатів і бізнесменів, які в останні дні покинули країну на чартерах в страху нападу з боку РФ.

Крім того, президент вважає дивним рішення про переїзд іноземних посольств на Західну Україну.

читайте такожЗеленський закликав олігархів повернутися в Україну"Я думаю, що залишаються ті, хто з нами. Велика помилка тих посольств, які переїжджають на Західну Україну, тому що немає "України Західної", є Україна. Це дуже дивно, але це їх вибір", – заявив Зеленський на брифінгу.

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Раніше повідомлялося, що залишилися в Україні дипломати посольства США переїжджають працювати до Львова. Вони повернуться до Києва після того, як дозволить ситуація. Рішення про переїзд було прийнято терміново, як відповідь на зміну оцінок безпеки.

Також головред повідомляв, що в Білому домі не планують масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення, але рекомендують їм покинути країну.

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