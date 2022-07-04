"Він не може здобути повної перемоги": екс-глава НАТО розповів про вигоду затяжної війни для Путіна

Екс глава НАТО розповів про вигоду затяжної війни для Путіна / скріншот

Затяжна війна служи ть цілям Путіна, тому що він вважає, що поки на сході України буде тліючий або заморожений конфлікт, він буде перешкоджати тому, щоб Україна домоглася реального прогресу в зближенні з ЄС, з НАТО, а також прогресу в економіці.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю "РБК-Україна" зазначив, що росіяни є майстрами затяжних конфліктів.

Як приклад він навів Грузію, а також Молдову і Придністров'я, де війська РФ вже десятиліттями. Крім того, в Криму і Донбасі війна триває з 2014 року.

"І мене турбує те, що затяжний конфлікт служить цілям Путіна, тому що він вважає, що поки на сході України буде тліючий або заморожений конфлікт, він буде перешкоджати тому, щоб Україна домоглася реального прогресу, прогресу в зближенні з Євросоюзом, з НАТО, також прогресу в економіці", - пояснив колишній генеральний секретар НАТО

читайте такожРозвал РФ і "депутінізація": глава української розвідки розкрив два сценарії зміни влади в КремліРасмуссен також підкреслив, що Путін свідомо йде на затягування війни.

"Він знає, що якщо конфлікт на сході України буде продовжуватися, відновлення буде проходити важче. Так що я думаю, що найбільший ризик зараз в тому, що його мета (Путіна – ред.) – це затягування конфлікту. Він не може здобути повної перемоги. Але з іншого боку, він буде просто намагатися тягнути це нескінченно", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що війна може затягнутися - ми ще далекі від її завершення.

"Росіяни мають перевагу в артилерії і важкому обладнанні. Це не лякає наших воїнів. Ми утримуємо свої позиції. Час від часу ми контратакуємо. Але війна досі триває і ми далекі від її завершення", – підкреслив Данилов.

Читайте також: