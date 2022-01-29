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Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплати

29 січня 2022, 16:06

Російський уряд має розглянути доручення Путіна до 1 травня.

Путина
Путін доручив уряду РФ забезпечити надання жителям окупованого Донбасу пільг і соцвиплат / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду забезпечити жителів окупованих російськими гібридними військами "ЛДНР" територій окремих районів Донецької та Луганської областей пільгами та соціальними виплатами. Рішення стосується тільки тих жителів ОРДЛО, у яких є російські паспорти.

Як зазначено на сайті Адміністрації президента Росії, Путін до 1 травня доручив уряду вивчити питання про надання "громадянам РФ", які проживають на окремих районах Донецької та Луганської областей України, соціальних виплат і пільг.

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Також російський Кабмін повинен за необхідності подати пропозиції щодо зміни механізму надання таких пільг і соціальних виплат.

Підкреслюється, що уряду РФ доручено розглянути рішення Путіна до 1 травня 2022 року. Відповідальним призначений прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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Ініціатива у Росії про визнання Москвою "ЛДНР"

Депутати Держдума РФ від фракції Комуністичної партії (КПРФ) раніше внесли на розгляд російського парламенту проект звернення до президента Володимира Путіна про визнання так званої "державності" "ДНР" та "ЛНР". У документі йдеться про те, що парламентарі просять главу РФ визнати "утворення" на Донбасі як "самостійні, суверенні і незалежні" держави. Крім того, вони закликають Путіна провести перемовини з керівниками так званих "ЛДНР" для початку роботи режиму правового співробітництва.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін не знає про такий документ. Керівництво Росії розгляне питання щодо "ЛДНР" у тому випадку, якщо відбудеться голосування.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров казав, що Москва наразі не збирається визнавати "ЛДНР". Як стверджує дипломат, ці утворення, мовляв, самі відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання "Мінська".

У КПРФ 24 лютого зробили заяву про те, що Рада Держдуми РФ розгляне їх проект звернення до Путіна з приводу "ЛДНР" вже в лютому.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Росія у разі визнання "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі вийде з Мінських угод.

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