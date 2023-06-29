Путін втратив свої 'червоні лінії' після заколоту Пригожина - Politico

Через військовий переворот Пригожина із "вагнерівцями" Путін ослаб.

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Путін втратив свої "червоні лінії" / колаж: Главред, скріншот: відео

Бунт "вагнерівців" на чолі із Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські урядовці побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про "червоні лінії" є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це передає видання Politico.

"Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії. Тепер на Заході легше буде прийматися рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Вони думають: червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту - так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято", - пише видання.

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Відомо, що захід може бути більш заохочений до надання озброєння Україні, тому що заколод Пригожина довів, що "червоних ліній" не існує. Крім того, це може сприяти тому, що нашу державу швидше запросять до НАТО.

Збройний бунт ПВК Вагнера

У Росії починається громадянська війна, Пригожин влаштовує держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Будівлю Міноборони РФ в Ростові оточили солдати і танки. У мережі з'явилося кілька відео з військовими колонами, які досягли центру Ростова-на-Дону і оточили будівлю Міноборони РФ.

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спину. Директор агресора Росії Володимир Путін віддав наказ на придушення заколоту Євгена Пригожина, і невпевнено заявив, що "постарається врегулювати ситуацію".

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