Між ФСБ і Міноборони РФ почалася відкрита війна, будуть ліквідації - ГУР

Між так званими вежами Кремля почалася відкрита війна. Як повідомили в ГУР, війна між силовиками - ФСБ і Міністерством оборони Росії - входить в активну фазу.
Як заявив у коментарі РБК-Україна представник ГУР МО Андрій Черняк, не виключені фізичні знищення в результаті цього протистояння.
"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав Черняк.
За його словами, серед російських еліт вже закріпилася думка, що Володимир Путін став слабким. Зараз вони намагаються отримати собі владу.
"Путін вже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - зазначив Черник.
Суровікін і Герасимов зникли
Британське видання Financial Times писали, що високопоставленого генерала російських окупантів Сергія Суровікіна затримано за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву.
"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав хороші стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було ніяких повідомлень протягом декількох днів. Його затримали", - розповіли журналісти з посиланням на три джерела.
Як пише Reuters, начальник штабу Збройних сил генерал Валерій Герасимов не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після перерваного в суботу заколоту, коли лідер найманців Євген Пригожин зажадав видачі Герасимова. Він також не згадується в прес-релізі Міністерства оборони з 9 червня.
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