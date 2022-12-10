Неадекватний Путін "бикує" і вимагає, щоб Україна виплатила компенсації Донбасу – соціолог

Ігор Ейдман переконаний, що у російського диктатора розвинулося явне психічне захворювання.

Путін поводиться неадекватно / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін намагається примусити Україну виплатити компенсації за "нанесення шкоди" Донбасу. Це все відбувається просто у відповідь на те, що Захід визнав РФ відповідальною за втрати, які зазнала Україна в ході кривавої і руйнівної війни. Про це в інтерв'ю Главреду заявив російський соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман.

"Будуть подальші дії з передачі російських ресурсів, які заморожені на Заході. Тому Путін намагається просто бикувати у відповідь, більше нічого. Взагалі у всій його промові, як я вже сказав, розбиратися в них не варто. Вони не варті того часу, який ми будемо на них витрачати, тому що це все - або бикування, або спроби гнилих відмазок – показує, що диктатор збожеволів", - сказав Ейдман.

Експерт також акцентував увагу на тому, що раніше Путін був "дрібною шпигунською чекістською міллю". Ейдман переконаний, що "явне психічне захворювання" у диктатора розвинулося в результаті того, що він більше двох десятиліть правил Росією і "йому з ранку до вечора у вуха наговорювали, який він великий і могутній".

"І зараз він абсолютно неадекватний, що видно з будь-якого його виступу", - додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України - у Харкові.

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