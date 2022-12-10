"Мир в обмін на території виключений": війна в Україні повинна завершитися поразкою Путіна - Джонсон

В українців є відвага, необхідна для успіху. Їм просто потрібне обладнання, вважає Борис Джонсон.

"Десятиліття західної апатії спонукали хулігана зробити помилку" - Джонсон / Офіс президента

Війна в Україні повинна закінчитися повною та беззастережною поразкою Росії. Жодних угод за принципом "територія в обмін на мир" бути не може. Світ повинен зробити все, щоб Україна перемогла вже в 2023 році. Про це заявив екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для The Wall Street Journal.

"Мені все одно, як часто мені доведеться це повторювати: війна в Україні може закінчитися лише з поразкою Володимира Путіна. Російські сили мають бути відкинуті до де-факто кордону 24 лютого. Ні Володимир Зеленський, ні український народ не можуть змиритися з іншим результатом після пережитої жорстокості. Ніякої угоди "земля в обмін на мир" не може бути, навіть якби Путін пропонував її і навіть якби йому можна було довіряти, хоча він не заслуговує довіри", – заявив Джонсон.

На думку експрем'єра Великої Британії, війна повинна завершитися виключно перемогою України. Питання лише в тому, як скоро станеться неминуче. І в інтересах усього світу - прискорення падіння РФ.

"В інтересах всіх, зокрема і Росії, щоб якомога швидше опустилася завіса над злодіяннями Путіна. Не в 2025, не в 2024, а в 2023", – переконаний Джонсон.

Він також вважає, що якщо Європа не зробить все можливе для завершення війни Росії в Україні наступного року, зима 2023-24 років стане ще важчою, ніж нинішня, оскільки через рік в Європі закінчаться запаси газу, і їх складніше буде поповнювати.

"В українців є доблесть, необхідна для успіху. Вони це показали. Їм просто потрібне обладнання", - написав британський політик.

Джонсон закликав надати Києву необхідну зброю. Зокрема, Україні потрібні безпілотні літальні апарати для виявлення місць запуску дронів і ракет, а також зенітні ракети для їхнього знищення.

"Безпілотники мають такі ж двигуни, як скутери Vespa, тому літаки, щоб збити їх, не повинні бути швидкими. Як сказав мені один українець, "Spitfire підійдуть". Ми більше не виробляємо Spitfire (британські винищувачі часів Другої світової, - ред.) у Великій Британії, але в багатьох країнах є літаки, які впораються з цим завданням", – заявив Джонсон.

Також він акцентував на необхідності надання Україні систем великої дальності, які дозволять знищувати російські ракетоносії.

Також експрем'єр-міністр Британії заявив, що страх Заходу перед "російським ведмедем" - це "повна нісенітниця". Вони впевнений, що Кремль не зважиться на використання ядерної зброї.

"Путін знає, що він не може використовувати ядерну зброю або іншу зброю масового знищення. Він знає наслідки. Правда в тому, що він - той, хто боїться ескалації (...) Десятиліття Західної апатії та нерішучості щодо статусу України спонукали хулігана зробити помилку. Захід спокутував цю невдачу приголомшливою демонстрацією узгодженості та єдності з лютого. Ми повинні бути сильнішими і сміливішими", – резюмував Джонсон.

Як повідомляв Главред, британське видання The Telegraph, посилаючись на джерела, писало, що колишній британський прем'єр Борис Джонсон на даний момент зайнятий новою організацією, яка повинна буде підтримувати Україну у відновленні після фіналу україно-російської війни.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Ця ініціатива раніше була представлена Зеленським під час онлайн-виступу на саміті G20 на Балі в листопаді.

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