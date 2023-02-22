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"Не викликавши ажіотажу в Москві": слідом за Байденом до Києва може приїхати прем'єр Ізраїлю Нетаньяху - ЗМІ

22 лютого 2023, 08:05
В Ізраїлі схиляються до того, що якщо РФ не влаштувала провокацій під час візиту до столиці України глави Білого дому, приїхати до Києва, може і Нетаньяху.
Біньямін Нетаньяху, Володимир Зеленський
Біньямін Нетаньяху може приїхати до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським / Фото president.gov.ua

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає можливість поїздки в Україну найближчим часом. У Києві він має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання Israel Hayom з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників.

В Ізраїлі схиляються до того, що якщо Росія не влаштувала провокацій під час візиту до столиці України глави Білого дому і міністра закордонних справ Ізраїлю, приїхати до Києва, "не викликавши ажіотажу в Москві", може і Нетаньяху.

Зараз питання з поїздкою Нетаньяху в Україну перебуваэ на розгляді. При цьому в канцелярії прем'єр-міністра видання не отримало підтвердження на офіційний запит.

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Israel Hayom нагадує, що з моменту початку бойових дій між Росією та Україною Нетаньяху в цілому дотримувався обережного підходу.

"Однак, знову вступивши на посаду, він кілька разів підкреслював, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєння, і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва минулого тижня. Оскільки візит Коена не викликав різкої реакції з боку Росії, офіційні особи вважають, що в даних обставинах Нетаньяху може відвідати Київ, не викликавши ажіотажу в Москві", - пише видання.

Журналісти згадали несподіваний візит до Києва президента США Джо Байдена 20 лютого, який прибув в Україну, щоб висловити підтримку українському народу.

"Офіційні особи вважають, що, враховуючи його міжнародний статус, Нетаньяху теж повинен наслідувати їхній приклад, що і послужило приводом для візиту. Український чиновник повідомив Israel Hayom, що прем'єр-міністру вже направлено запрошення, але дата візиту ще не призначена", - пише видання.

Також наголошується, що 20 лютого до Києва приїжджали ізраїльські депутати Зєев Елькін та Йоель Едельштейн, які очолюють парламентську групу дружби Ізраїлю та України в Кнесеті. Вони зустрічалися із Зеленським і близько години розмовляли з українським президентом про збільшення допомоги Ізраїлю та ізраїльсько-українському співробітництву проти Ірану на міжнародній арені.

"У спільній заяві після зустрічі Зєєв і Елькін підкреслили, що як західна нація, яка знайома зі "значенням захисту від несправедливої агресії та безперервних обстрілів цивільних осіб", Ізраїль не повинен залишатися осторонь і значно збільшувати свою підтримку Україна", - пише видання.

Єрусалим поки що утримується від надання Києву зброї та систем оборони, побоюючись спровокувати конфлікт з Росією, що має військову присутність в Сирії. Натомість Ізраїль концентрувався на наданні гуманітарної допомоги і став першою країною, яка відкрила польовий госпіталь на території України після початку війни.

Як повідомляв Главред, на початку лютого стало відомо, що глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав переглянути політику Єрусалиму з питання поставок озброєнь Україні.

Візит Джо Байдена до Києва

Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Про нього оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання щодо поставок в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

Водночас стало відомо, що США перед візитом Байдена в Україну зв'язувалися з країною-агресором Росією. Білий дім попередив Кремль про візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" та не викликати зіткнення двох ядерних держав.

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