США передадуть Україні високоточні авіабомби великої дальності JDAM-ER - Bloomberg

Пентагон офіційно не оголошував, що направляє Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack munition.

США поставлять Україні системи для створення керованих бомб / Фото ОП, Вікіпедія

США передадуть Україні бомби дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, які здатні вражати цілі на відстані 72 км. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, пов'язаних з виробництвом зброї.

Видання зазначає, що Пентагон офіційно не оголошував, що направляє Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack munition. Озвучувалося лише, що "точні авіаційні боєприпаси" включені в допомогу в розмірі $1,85 млрд.

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При цьому джерела Bloomberg підтвердили агентству, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть вражати цілі на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

Що таке JDAM Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює "тупі" бомби (англ. "dumb bombs") у всепогодні ("розумні", англ. "smart") боєприпаси, пише Вікіпедія. Комплект розроблений у США. Перший з них випущений в 1997 році фірмою Boeing. Програма розробки JDAM є об'єднаною програмою ВПС США і ВМС США. JDAM являє собою комплект з крил, що кріпляться в середній частині бомби, і хвостового блоку, що має кероване оперення та дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться і комп'ютер з навігаційним обладнанням. Принцип дії JDAM відрізняється від бомб з лазерним наведенням і бомб з інфрачервоним наведенням, застосуванню яких можуть перешкоджати несприятливі умови біля поверхні Землі (наприклад, непрозорість атмосфери внаслідок пилової бурі). Під час операції НАТО проти Югославії бомбардувальники B-2 Spirit з бази ВПС США Вітман, штат Міссурі, в ході операції скинули понад 650 бомб типу JDAM на об'єкти в Сербії. Було уражено 78% намічених цілей, при цьому показник надійності склав 96%.

Військова допомога Україні

Німецький концерн Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня, а 20 бойових машин Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня.

Україна отримає від Франції легкі танки AMX-10 RC. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, тренування українських військових вже закінчуються.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що західний світ вже дозрів для передачі Україні військової авіації. Питання вирішиться впродовж 1-2 місяців. Київ має намір боротися за отримання 50 винищувачів, з часом йтимуть переговори про передачу понад 100 літаків. Кожна країна здатна дати 10-15 літаків.

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