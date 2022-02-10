"Надіслали листа Лаврову": НАТО "запросило" Росію до нових переговорів щодо ситуації в Україні

НАТО закликало Росію провести засідання Ради Росія-НАТО / Reuters

НАТО закликало Росію провести нове засідання Ради Росія-НАТО, під час якого обговорити, зокрема, і ситуацію навколо України.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з прем'єрміністром Британії Борисом Джонсоном у четвер, 10 лютого.

За словами Столтенберга, він надіслав відповідного листа очільнику МЗС Російської Федерації Сергію Лаврову.

"Сьогодні (10 лютого – ред) вранці я надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Продовження засідань Ради Росія-НАТО є важливим для взаємної довіри", – зазначив генсек НАТО.

Засідання Ради Росія-НАТО

Нагадаємо, попереднє засідання Ради Росія-НАТО відбулося в Брюсселі 12 січня 2022 року. Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, ситуацію біля українського кордону, загрозу широкомасштабного вторгнення Росії до України, а також "гарантії безпеки", які запропонувала РФ.

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Тоді Столтенберг під час брифінгу за підсумками засідання заявив, що Росія не може блокувати політику Альянсу щодо вступу нових учасників і приймати рішення з питання вступу до організації України.

Також раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу.

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