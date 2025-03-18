Путін планує масштабний наступ на кількох напрямках: Зеленський назвав дату

Росіяни готують нові наступальні операції на півдні та сході України для збільшення тиску на Україну з позиції сили, зазначив Зеленський.

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Путін хоче зробити кілька наступальних дій / Колаж главред, фото: 22 ОМБр, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Путін має намір почати новий наступ на кількох напрямках

Ціль РФ - збільшити тиск на Україну

Масштабний наступ РФ очікується в найближчі місяці

Президент України Володимир Зеленський 18 березня повідомив про наступальні плани російських військ. Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

За його словами, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін має намір розпочати наступ на Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та сході України.

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"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", - йдеться у заяві президента України.

Зеленський підкреслює, що Росія має намір посилювати тиск на Україну.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін прагне максимально просунутися на українські території, щоб у певний момент запропонувати припинення вогню на своїх умовах і з ультимативними вимогами. Таким чином він намагається отримати вигідніші позиції.

Президент також зауважив, що в найближчі місяці очікується масштабний наступ російських військ.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують нарощувати свою присутність у Бєлгородській області, посилюючи військову активність поблизу кордону з Україною. У відповідь Збройні сили України вжили заходів для нейтралізації можливих загроз. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

На північних кордонах України спостерігається активне переміщення російських підрозділів, які раніше брали участь у бойових діях у Курській області. Значна частина ворожих сил наближається до кордону із Сумською областю, повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Попри достатні ресурси для нового масштабного наступу, Росія не має можливостей для значних територіальних завоювань, оскільки українські сили здатні ефективно протистояти атакам. Про це заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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