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Перемовин з Путіним і нацистською Росією не буде - Зеленський

17 грудня 2022, 12:47
Україну цікавить насамперед звільнення своїх територій, які окупувала країна-агресор Росія, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Не бачу, про що можна домовлятися з Путіним-Зеленський / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україна не буде вести перемовини з країною-окупантом РФ, яка вважає за потрібне дивитися на світ виключно крізь призму власного світогляду. Росією править нацистський режим, а з Володимиром Путіним нема про що говорити. Київ зацікавлений у поверненні всіх територій, які окупувала Москва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю LCI він розповів про те, що для початку перемовин Росія повинна повернути Україні всі окуповані території в межах 1991 року. Нацистський режим у Москві не демонструє поваги до співрозмовника, тому діалог неможливий.

"Все, що нас цікавить, це звільнити наші власні землі, території, які зараз утримуються росіянами, тоді потрібно буде говорити з Росією. Вона повинна показати, що готова поважати свого співрозмовника і повертати нам те, що належить відповідно до міжнародного права. З такою Росією я буду готовий вести перемовини, але не з тією Росією, яка у нас є зараз, з нацистською Росією", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що йому нема про що говорити з нинішнім главою Кремля Путіним, оскільки той не налаштований на конструктивний діалог і не здатен усвідомити, який колосальний збиток він завдав українському народу і, в тому числі, і своїй країні.

"Але в першу чергу своєму власному суспільству, своїй країні. У тому, що він зробив, є певна незворотність. Я розумію, що багато хто пропонує сісти з ним за стіл перемовин, але я не бачу про що домовлятися", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини України та Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що глава агресора РФ Володимир Путін не збирається вести перемовини і завершувати війну проти України.

За його словами, Москва демонструє не готовність до діалогу, а намір воювати на виснаження.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перемовин з Путіним бути не повинно, оскільки він є недоговороздатним політиком. За його словами, очевидний вихід із ситуації – перемога України.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України продовжуватимуть військову операцію з метою звільнення своїх територій.

Війська чекають, коли промерзне грунт, і з'являться оптимальні умови для проведення контрнаступальної операції.

Дивіться відео ТСН - Росія налаштовується на затяжну війну проти України

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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