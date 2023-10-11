Зеленський сказав, чи збирається на другий президентський термін

Глава держави наголосив, що він не може залишити свою країну під час війни.

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Зеленський наголосив, що не хоче лишати свою країну у важкий час/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи збирається він йти на другий президентський термін.

За його словами, це залежатиме від того, коли відбуватимуться вибори – під час чи після війни. Про це він сказав в інтерв'ю Digi24.

Зеленський наголосив, що балотуватиметься у президенти вдруге, якщо вибори будуть під час війни, адже він не може залишити свою країну у такій важкій ситуації. Але якщо вибори відбуватимуться після закінчення війни, то на другий президентський термін він не піде.

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"Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни", – відповів Зеленський на запитання журналістів.

Глава Української держави не став прогнозувати, коли війна може завершитися, але зазначив, що зараз вона перебуває "на останній стадії".

"Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", – заявив Зеленський.

Чи можливі вибори в Україні під час війни

Найближчі вибори, які повинні були б відбутися в Україні – парламентські. Вони мали б проходити 29 жовтня 2023 року. Проте, згідно з законом, під час війни їх проводити неможливо. Також наприкінці березня 2024 року мали б відбутися президентські вибори.

За словами спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, Конституція не забороняє проводити вибори під час війни, але така заборона передбачена у законі України "Про правовий режим воєнного стану".

Раніше Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів під час війни. За його словами, вибори можна провести навіть під час активних бойових дій на території України. Але для цього потрібно, щоб Верховна Рада внесла всі необхідні зміни до законодавства, а також щоб була забезпечена безпека для всіх учасників процесу.

У Верховній Раді умовою для проведення виборів в Україні під час війни назвали ухвалення окремого закону разової дії, який буде стосуватися особливостей проведення виборів повоєнного часу. Про це заявив заступник голови ВР України Олександр Корнієнко.

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