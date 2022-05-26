Путін не припинить вогонь, поки не буде за крок до програшу в Україні - Кулеба

Путін припинить війну лише за крок до програшу / УНІАН

Росія спрямувала усі свої зусилля на жорстоку війну проти України. Путин погодиться припинити вогонь та кровопролиття лише за умови, що армія РФ буде за крок до повного розгрому. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що припинення вогню необхідне, однак на це поки не можна розраховувати з боку Росії.

"100%, що коли Росія погодиться на припинення вогню, це буде той момент, коли вона буде за крок від поразки у війні. І вони погодяться на припинення вогню з єдиною метою – врятуватися від поразки у війні. А до того війна триватиме", - йдеться у повідомленні.

Міністр підкреслює, що Київ повністю підтримує ідею дипломатичного завершення війни, однак Путіна це не цікавить, так як і переговори, під час яких про це можна домовитись.

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Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що Росія виграє за темпами у війні - вони накопичили резерви раніше, ніж Україна. У зв'язку з цим стає можливим повернення російської армії на північ країни та посилення тиску на лінії Херсон-Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який заявив про необхідність віддати шматок територій для РФ в обмін на мир.

Генсекретар НАТО заявив, що РФ та Україна перейшли "у війну на виснаження" і тепер ніхто не може спрогнозувати, коли вона і як закінчиться. Він додав, що Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку Україні і одночасно запобігання ескалації війни.

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