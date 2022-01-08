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Радники Шольца та Макрона їдуть в Україну: у Зеленського оголосили про зустріч щодо Донбасу

8 січня 2022, 13:19

Київ і Вашингтон обговорили ситуацію біля кордонів України і питання безпеки, сказав Андрій Єрмак.

Нормандський формат
В Україні відбудуться консультації у рамках нормандського формату за участю радників лідерів Франції та Німеччини / УНІАН

До Києва вже наступного тижня мають приїхати радник канцлера Німеччини із зовнішньої політики Йенс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн. Дипломати беруть участь у перемовинах щодо Донбасу у рамках нормандського формату на рівні політичних радників. Відбулася розмова, під час якої Україна, Франція і ФРН домовилися продовжувати координацію дій у зв'язку з поточною ситуацією. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив про те, що днями він поговорив телефоном з Плетнером і Бонном, які беруть участь у перемовинах, спрямованих на врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату. Сторони домовилися продовжити взаємодію щодо актуальних питань.

читайте такожЄрмак поспілкувався з радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви"За останні два дні провів дзвінок з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації", - зазначив Єрмак.

Крім того, він уточнив, що візит дипломатів до Києва очікується вже наступного тижня.

"Вже наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва", - додав глава ОП.

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Також Єрмак підкреслив, що після перемовин з радниками Макрона і Шольца він поговорив телефоном з помічницею держсекретаря США з питань Європи і Євразії Карен Донфрід. Сторони обговорили ситуацію біля кордонів української держави та питання безпеки.

Консультації політичних радників"Нормандії" щодо Донбасу

Нагадаємо, 3 січня в Кабміні ФРН анонсували перемовини радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в різних форматах.

Наступного дня відбулася телефонна розмова глави ОП Андрія Єрмака з радником німецького канцлера Йенсом Плетнером і радником президента Франції Еммануелем Бонном.

6 січня в Підмосков'ї відбулися перемовини щодо Донбасу за участю заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, радника канцлера Німеччини Плетнера і радника президента Франції Бонна. Козак заявив, що Париж та Берлін дотримуються точки зору, згідно з якою конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований на базі Мінських угод.

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у Києві розглядають два сценарії подальших перемовин щодо Донбасу – підключення до процесу США і прямі перемовини з главою РФ Володимиром Путіним. Другий варіант діалогу підтримують і на Заході.

Зеленський 15 грудня провів зустрічі з канцлером Німеччини Шольцем і президентом Франції Макроном. Вони домовилися про продовження діалогу щодо Донбасу в рамках "Нормандії" і висловили готовність докласти зусиль до реалізації паризьких домовленостей 2019 року. Також лідери країн закликали Росію до конструктивної дискусії.

Господар Кремля Володимир Путін казав, що Москва може дати згоду на нову зустріч в нормандському форматі у тому випадку, якщо Київ, мовляв, піде на запуск "Мінська".

Очільник ОП Андрій Єрмак стверджував, що США вже прийняли рішення про намір взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. За його словами, допомогти врегулювати конфлікт з Росією готова і Туреччина. Також йдуть консультації з Великобританією.

Президент України Володимир Зеленський розповідав, що Київ розробив новий план щодо Донбасу, який було відправлено Штатам, Франції, ФРН і РФ. На думку гаранта, механізм можна запустити за допомогою Заходу.

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нормандський формат новини України Офіс президента Андрій Єрмак новини Донбасу
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