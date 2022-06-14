Макрон не приїде до Києва 15 червня - посольство Франції

Еммануель Макрон / Фото Reuters

У Франції не можуть визначитися, чи приїде президент країни Еммануель Макрон з візитом в Україну.

13 травня Суспільне з посиланням на першого радника посла Франції в Україні Бруно Коссанеля повідомило, що Макрон відвідає Україну у середу, 15 червня.

Водночас у Посольстві Франції в Україні спростували, що Коссанель підтвердив візит Макрона.

"Перший радник Посольства Франції в Україні пан Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар про можливий візит президента Маркона в Україну. Пан радник жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу. В даний час він перебуває у відпустці у Франції та не має конкретної інформації про вищеназваний візит, про що він чітко заявив журналісту Суспільного у відповідь на його питання", - йдеться в повідомленні посольства.

Тим часом CNN з посиланням на заяву Єлисейського палацу повідомило, що у Макрона немає фіксованих планів відвідати Україну.

Зазначимо, останній візит глави французької держави в Україну відбувся 8 лютого 2022 року.

Плани Шольца, Макрона та Драгі щодо візиту до Києва

Італійське видання La Stampa 13 червня повідомило, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон повинні приїхати в Україну 16 червня. Мета візиту - підтвердження підтримки політики президента Володимира Зеленського.

Як вважають журналісти, приїзд лідерів Франції, ФРН та Італії відбудеться за день до того, як Єврокомісія представить висновок за заявкою України на отримання статусу країни-кандидатки в ЄС.

Заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив плани Шольца щодо поїздки до Києва, проте конкретних дат візиту не назвав.

"Ви всі знаєте про повідомлення про плани візиту федерального канцлера... Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового в цьому питанні", - підкреслив чиновник.

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