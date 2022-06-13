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Президент Франції Макрон 15 червня відвідає з візитом Україну

13 червня 2022, 19:11

Поїздку Макрона до Києва підтвердили у Парижі.

Макрон Україна
Макрон днями приїде до України / Колаж Reuters, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон планує приїхати в Україну 15 червня. Поїздку глави держави до Києва підтвердив радник французького посла Брюно Кассель. Макрон приїде після візиту до Молдови.

Як повідомляє Суспільне, перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассель підтвердив, що французький президент Еммануель Макрон має приїхати з візитом в Україну в середу, 15 червня.читайте такожПолітичні туристи з Європи: навіщо в Україну їдуть Макрон, Шольц і Драгі

Про порядок денний візиту Макрона наразі не повідомляється.

Макрон приїде до Києва після відвідання Молдови.

Плани Шольца, Макрона і Драгі щодо візиту до Києва

Італійське видання La Stampa 13 червня повідомило, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон мають намір приїхати в Україну 16 червня. Мета візиту - підтвердження підтримки політики президента Володимира Зеленського.

Як вважають журналісти, приїзд лідерів Франції, ФРН та Італії відбудеться за день до того, як Єврокомісія представить висновок за заявкою України на отримання статусу країни-кандидата до ЄС.

Заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив плани Шольца щодо поїздки до Києва, проте конкретних дат візиту не назвав.

"Ви всі знаєте про повідомлення про плани візиту федерального канцлера... Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового щодо цього питання", - підкреслив чиновник.

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