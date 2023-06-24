УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Чекайте сигналу": полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів

Аліна Дембіцька
24 червня 2023, 18:42 оновлено 24 червня, 18:47
14
Командир полку Калиновського закликав білоруських військових не брати участь у внутрішньому конфлікті РФ та боротись за свою державу.
Полк Калиновского и Тихановская
Полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та добровольчий полк Кастуся Калиновського, який наразі воює на боці України, звернулися до народу Білорусі через збройне протистояння ПВК Вагнера та Міноборони РФ.

Так, у своєму зверненні командир полку Калиновського Денис Прохоров закликав білоруських військових не брати участь у внутрішньому конфлікті країни-агресорки Росії та боротись за свою державу.

"Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливе інше. Наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ, чи дотриматися присяги, яку ви дали на вірність білоруському народові", - наголосив Прохоров.

відео дня

Він додав, що на території Білорусі є залізний резерв, який включає чинних військовослужбовців, солдатів запасу та звичайних громадян, які готові діяти та "визволяти Білорусь від диктатури й окупації".

"Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся до вступу в загони самооборони. Кожне місто, кожний квартал, кожна вулиця – будьте готові для контролю своїх територій і підтримки порядку. Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається", - резюмував командир.

Дивіться у нашому телеграм-каналі звернення командира полку Калиновського:

'Чекайте сигналу': полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів
Звернення командира полку Калиновського / скріншот

У свою чергу опозиціонерка Світлана Тихановська закликала білоруських дипломатів, військовослужбовців та силовиків памʼятати, що у білорусів — свої національні інтереси.

"Білоруси мають захищати свою країну. Як ця ситуація вплине на Білорусь залежить лише від нас з вами. І головна задача усіх блорусів зараз – зберегти безпеку та суверенітет Білорусі, врятувати нашу країну від того у що перетворилася Росія. Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію", - заявила Тихановська.

Вона наголосила, що Білорусь має закрити кордон з Росією та розпочати виведення російських військ з білоруської території.

Також Тихановська зазначила, що сьогодні створила оперативний штаб, куди увійшли білоруські опозиціонери та полк Калиновського.

Дивіться у нашому телеграм-каналі звернення Тихановської:

'Чекайте сигналу': полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів
Звернення Тихановської / скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Нещодавно стало відомо, що бойовики ПВК Вагнер вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області. У місті знаходиться склад з ядерною зброєю, який збирається захопити бандформування Євгена Пригожина. У кадрових російських окупантів немає сил, щоб утримати ядерний склад. Про це розповіли у військовому партизанському русі Атеш.

Вас може зацікавити:

Білорусь новини Білорусі Світлана Тихановська громадянська війна в Росії війна в Росії
Реклама

Головне за день

"Наступні 24 години будуть вирішальними": Путін ризикує втратити владу - CNN

"Наступні 24 години будуть вирішальними": Путін ризикує втратити владу - CNN

17:47 Світ
ПВК Вагнера мають намір захопити склади з ядерною зброєю - партизани Атеш

ПВК Вагнера мають намір захопити склади з ядерною зброєю - партизани Атеш

16:36 Світ
ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

15:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:42

"Чекайте сигналу": полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів

18:04

Життєвий оптимізм і вічна молодість: 4 знаки зодіаку, які не старіють

17:49

Україна поверне Крим і Донбас: Жданов розкрив сценарій завершення війни

17:47

"Наступні 24 години будуть вирішальними": Путін ризикує втратити владу - CNN

17:31

У Пригожина є 24-48 годин, щоб влаштувати переворотПогляд

"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися"У нас буде новий президент": Пригожин плюнув в обличчя Путіну і відмовився здатися
17:25

Зять Шойгу ганебно втік з Росії в Дубаї

17:08

Завтра Пригожин увійде в МосквуПогляд

17:02

Головоломка складніша, ніж здається: зайву букву знайдуть лише одиниці

16:44

Путіне, чому ти трясешся?Погляд

Реклама
16:36

ПВК Вагнера мають намір захопити склади з ядерною зброєю - партизани Атеш

16:34

Хаос у Кремлі: бунт Пригожина може допомогти Україні з контрнаступом — CNN

16:17

Звична дія принесе в життя велику біду: коли краще не стригти нігті

16:07

Російські добровольці закликали своїх прихильників і військових до повстанняВідео

15:57

"Лисий, ти що робиш?": росіяни переплутали Пригожина і влаштували скандал

15:48

ЗСУ провели потужний штурм під Донецьком: звільнено кілька позицій часів АТО

15:43

Путін має намір ліквідувати Пригожина, Вагнеру до Москви ще 3-4 години - ЗМІ

15:39

"Борту більше немає": літак Путіна раптово зник з радара

15:21

Армія РФ б'є по Воронежу: підриває авто з людьми та двори житлових будинківВідео

15:11

Москва ізольована і готується до облоги - ГУР

15:10

Вже в найближчі години: Україну накриють найсильніші шквали і величезний градВідео

Реклама
15:06

Токаєв влучно "взув" Путіна і не став допомагати протистояти бойовикам Пригожина

14:52

Жінка регулярно натирає обличчя банановою шкіркою і показала дивовижний ефектВідео

14:48

Заколот у воєнний час - на руку Україні: Собчак підтримала терориста-Путіна

14:18

"Ідіть на Київ, а не на Москву": Соловйов закотив істерику через бунт Пригожина

14:17

"Наказ — розібратися по-жорсткому": ЗМІ про причину конфлікту Путіна з Пригожиним

14:01

Бойовик ПВК Вагнер: оборона Шойгу прорвана, далі йдемо на МосквуВідео

13:49

"Вже скоро ми розлучимося": Тодоренко попрощалася з чоловіком-росіянином

13:39

Колона танків "пригожинців" мчить по Липецькій області до Москви: Гіркін ниєВідео

13:38

Путін злив свого вірного друга ПригожинаПогляд

13:01

Зеленський - про війну в РФ: слабкість Москви очевидна, це справа рук Путіна

12:52

Що відбувається з організмом людини, яка постійно їсть сир

12:46

Процес саморуйнування РФ запущений: Данілов оцінив бунт Пригожина

12:45

Підключається Білорусь: білоруський військовий закликав армію зробити правильний вибірВідео

12:20

Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

12:19

Громадянська війна у РФ: під Воронежем ПВК Вагнер веде бої з регулярною армієюВідео

12:17

Пригожин з ПВК "Вагнера" планують дійти до самої Москви - розвідка Британії

12:05

Чоловік Наташі Корольової Тарзан з ганьбою втратив роботу в РФ

12:03

"Обіцяла батюшці не матюкатися": путіністка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

У Росії почалася громадянська війна, ПВК Вагнер йде на Москву - Подоляк

11:46

Що потрібно зробити 25 червня перед сном, щоб стати багатшим: прикмети і заборони дня

Реклама
11:38

Запахло смаженим: Лукашенко екстрено вивіз сім'ю в турецький Бодрум

11:36

Жданов пояснив, чому Пригожина чекає незавидна доля

11:35

За бунтом Пригожина стоїть соратник Путіна: він веде свою гру зі США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина - ознака краху Путіна, не треба було нападати на Україну

11:01

Окупанти в ніч на 24 червня випустили по Україні понад 50 ракет - Ігнат

10:58

ПВК Вагнера з Пригожиним взяли Воронеж - з'явилася карта просування бойовиків

10:50

"Путін самоусунувся": у Мережі з'ясували, кому запропонували взяти владу в РФ

10:21

У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - технікаВідео

10:02

Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спинуВідео

09:59

Програє або Путін, або Пригожин: домовитися вже не вийде - Подоляк

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти