'Чекайте сигналу': полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів

Командир полку Калиновського закликав білоруських військових не брати участь у внутрішньому конфлікті РФ та боротись за свою державу.

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Полк Калиновського і Тихановська терміново звернулися до білорусів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та добровольчий полк Кастуся Калиновського, який наразі воює на боці України, звернулися до народу Білорусі через збройне протистояння ПВК Вагнера та Міноборони РФ.

Так, у своєму зверненні командир полку Калиновського Денис Прохоров закликав білоруських військових не брати участь у внутрішньому конфлікті країни-агресорки Росії та боротись за свою державу.

"Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливе інше. Наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ, чи дотриматися присяги, яку ви дали на вірність білоруському народові", - наголосив Прохоров.

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Він додав, що на території Білорусі є залізний резерв, який включає чинних військовослужбовців, солдатів запасу та звичайних громадян, які готові діяти та "визволяти Білорусь від диктатури й окупації".

"Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся до вступу в загони самооборони. Кожне місто, кожний квартал, кожна вулиця – будьте готові для контролю своїх територій і підтримки порядку. Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається", - резюмував командир.

Дивіться у нашому телеграм-каналі звернення командира полку Калиновського:

Звернення командира полку Калиновського / скріншот

У свою чергу опозиціонерка Світлана Тихановська закликала білоруських дипломатів, військовослужбовців та силовиків памʼятати, що у білорусів — свої національні інтереси.

"Білоруси мають захищати свою країну. Як ця ситуація вплине на Білорусь залежить лише від нас з вами. І головна задача усіх блорусів зараз – зберегти безпеку та суверенітет Білорусі, врятувати нашу країну від того у що перетворилася Росія. Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію", - заявила Тихановська.

Вона наголосила, що Білорусь має закрити кордон з Росією та розпочати виведення російських військ з білоруської території.

Також Тихановська зазначила, що сьогодні створила оперативний штаб, куди увійшли білоруські опозиціонери та полк Калиновського.

Дивіться у нашому телеграм-каналі звернення Тихановської:

Звернення Тихановської / скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Нещодавно стало відомо, що бойовики ПВК Вагнер вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області. У місті знаходиться склад з ядерною зброєю, який збирається захопити бандформування Євгена Пригожина. У кадрових російських окупантів немає сил, щоб утримати ядерний склад. Про це розповіли у військовому партизанському русі Атеш.

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