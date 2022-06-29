Курс України на НАТО залишається на порядку денному, Київ вже відповідає стандартам Альянсу - ОП

Україна на полі бою з Росією доводить, що відповідає критеріям НАТО - Офіс президента / Колаж Reuters, Посольство США в Україні

Україна вже демонструє відповідність стандартам Північноатлантичного альянсу і зберігає курс на вступ до колективного блоку безпеки Заходу. Інтеграція Фінляндії та Швеції до Альянсу показує, що для Києва може з'явитися можливість вступу до НАТО в обхід Плану дій. Українська держава показує міць своєї армії у війні проти Росії. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Як повідомляє Європейська правда, чиновник розповів про те, що Україна задовільно оцінює результати саміту НАТО у Мадриді. Київ зберігає курс на вступ до Альянсу, а ЗСУ вже відповідають критеріям блоку.

читайте такожАбо перемога Києва, або війна Альянсу з РФ у майбутньому: Зеленський закликав вирішити питання України в НАТО"Ніхто не знімає з порядку денного євроатлантичну інтеграцію України", - зазначив він.

Також він додав, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО стає для Києва прикладом євроатлантичної інтеграції без виконання механізму Плану дій щодо членства у Альянсі.

За його словами, Україна вже відповідає критеріям західного блоку безпеки і доводить це на полі бою з військами РФ.

"На сьогоднішній день, під час війни важко стверджувати, що Україна не відповідає стандартам НАТО - це стосується стратегії або тактики військових дій. Україна веде війну нехай не з другою армією світу, але з не найслабшою. І ми доводимо, що кожен день ми є взаємосумісними зі стандартами НАТО", - підкреслив Ігор Жовква.

Дивіться виступ президента Володимира Зеленського на саміті НАТО у Мадриді

Саміт НАТО у Мадриді

У середу, 29 червня, відбувся саміт країн Північноатлантичного альянсу у Мадриді. Учасники організації ухвалили нову Стратегію блоку до 2030 року, у якій назвали Росію головною загрозою безпеки НАТО.

У Альянсі підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким блок бачить можливість вступу України і Грузії до НАТО в майбутньому. Двері організації для Києва і Тбілісі не зачинено.

Організація затвердила новий пакет допомоги для України, який складається з двох компонентів - нелетальної допомоги і системи для боротьби з БПЛА, а також обладнання для безпечного зв'язку. Крім того, блок допоможе Києву перейти на озброєння НАТО.

Швецію та Фінляндію офіційно запросили до НАТО. Держави вступлять у Альянс після ратифікації документа всіма учасниками блоку безпеки Заходу.

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