Кулеба зізнався, чого очікує Україна від засідання "нормандських радників"

Дмитро Кулеба озвучив мету України на переговорах у Берліні / УНІАН

Головна мета України на зустрічі політичних радників лідерів країн нормандського формату - це розблокування роботи ТКГ, заявив під час брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.

"План максимум - розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Ось сьогодні я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені приходять повідомлення – це звіти засідання ТКГ. І я знову бачу, що все стоїть на місці - дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед. Тому слід розблокувати роботу ТКГ. Для цього потрібна політична воля Російської Федерації. І саме над цим завтра і будуть працювати", - сказав він.

Після розблокування роботи ТКГ, за словами міністра, пріоритетом буде вирішення питань у сфері безпеки, а далі - гуманітарні питання.

"Поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека залишається все одно завданням номер один", - зазначив Кулеба.

За його словами, після попередньої зустрічі в нормандському форматі ситуація з безпекою на Донбасі покращилася.

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"В принципі, попри потужне військове угруповання Росії вздовж нашого кордону і на окупованих територіях, на Донбасі зберігається відносна тиша. Ситуація краща, ніж місяць тому. І це теж той імпульс, який був даний попередньою зустріччю радників Нормандського формату. Я думаю, що буде знову тривала важка розмова, я думаю знову Росія наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову, але у дипломатії немає іншого шляху, окрім як розмовляти і шукати рішення, не перетинаючи свої червоні лінії. Саме цим буде завтра займатися наша делегація", - сказав Кулеба.

Зустріч радників "нормандської четвірки" в Парижі щодо Донбасу

26 січня в Парижі відбулися переговори щодо Донбасу за участю політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Київ у дискусії представив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Від Москви на зустрічі був присутній заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як розповів Єрмак, сторони поговорили про ситуацію з реалізацією Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили намір продовжити діалог з метою пошуку варіантів для запуску "Мінська".

Також представники Києва, Москви, Парижа і Берліна погодили спільну фінальну заяву щодо переговорів.

"Відбулася дуже змістовна, непроста розмова," аудит "того, що ми маємо на сьогодні," аудит "виконання, як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів" нормандського формату " від 2019 року. Було погоджено Комюніке фінальне", - заявив Андрій Єрмак.

Делегат Росії Дмитро Козак зробив заяву про те, що учасники дискусії домовилися про дотримання перемир'я на Донбасі і повинні провести нову зустріч вже через 2 тижні в Берліні. У німецькій столиці повинні обговорюватися проблеми реалізації "Мінська".

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