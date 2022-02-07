Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи в серпні

Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи / УНІАН

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. Він запланований на серпень 2022 року і пройде за участю парламентських делегацій різних країн, повідомив глава МЗС України під час брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми будемо чекати відповідну делегацію з Німеччини", - зазначив Кулеба.

Кримська платформа

У Києві 23 серпня 2021 року відбувся перший саміт Кримська платформа, на якому обговорили питання окупації півострова Росією.

По закінченню саміту всі учасники заходу підписали спільний документ-декларацію. Текст документа опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримській платформі для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної та трагічної помилки.

Парламент України прийняв звернення, в якому закликав посилити співпрацю в рамках Кримської платформи для деокупації півострова. Звернення схвалено 283 голосами і направлено до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав.

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