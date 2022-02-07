Німеччина не примушувала Україну до поступок щодо врегулювання конфлікту з Росією - Кулеба

Дмитро Кулеба / Reuters

У понеділок, 7 лютого, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з Міністром закордонних справ Німеччини Анналеной Бербок. Після переговорів, чиновник заявив, що Німеччина не схиляла Україну до поступок через загрозу з боку Російської Федерації.

"Зараз в Україні дуже популярне питання: чи примушують іноземні гості українську владу до будь-яких поступок? Я абсолютно відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не примушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту", - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі Ток-шоу сьогодні на телеканалі Україна 24.

Він зазначив, що це був обмін думками між "друзями і партнерами, які прагнуть до одного - врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами".

Підтримка Німеччини у світлі загрози вторгнення Росії в Україну

Як відомо, 6 лютого Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила про те, що країна не збирається здійснювати ніяких поставок озброєння в Україну, так як "спровокувати загострення".

Також раніше посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду з проханням надати оборонне озброєння.

Крім того, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що в Німеччині не планують постачати зброю Україні, а замість цього спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

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