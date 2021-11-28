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Кулеба відверто розповів, що зв'язує Україну по руках і ногах на шляху до ЄС і НАТО

28 листопада 2021, 13:44
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Глава українського МЗС зазначив, що членство України в ЄС і НАТО – це тільки питання часу.

Дмитро Кулеба
Кулеба відверто розповів, що зв'язує Україну по руках і ногах на шляху до ЄС і НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що бачення окремими країнами ЄС і НАТО України крізь призму їх відносин з Росією є головною перешкодою для вступу України в ці союзи.

В інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit глава українського МЗС зазначив, що членство України в ЄС і НАТО – це тільки питання часу.

"Україна - природна частина європейської та євроатлантичної спільноти. Ми розуміємо, що в ЄС існує певний скепсис щодо подальшого розширення. І що країна повинна відповідати всім Копенгагенським критеріям, яких ми досягнемо. Втім, не це головна перешкода для нашого членства в ЄС", - сказав міністр.

За його словами, головна перешкода - "те, що окремі країни НАТО і ЄС досі дивляться на Україну крізь призму своїх відносин з Росією".

"І тому мій меседж до них простий: сприймайте Україну за її власними якостями і чеснотами. Ми заслуговуємо на те, щоб на Україну дивилися як на Україну. Відносини з Росією - це одне, відносини з Україною - це інше", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, раніше генеральний секретар Організації Єнс Столтенберг заявив, що Україна поки не входить до НАТО, тому 5-та стаття Вашингтонського договору, згідно з яким напади на країну Північноатлантичного альянсу є атакою на весь колективний блок безпеки заходу, на Київ не поширюється. Для вступу до Альянсу держава повинна відповідати низці вимог. "Щоб бути членом НАТО потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією", - сказав Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перспективи вступу України до Євросоюзу. Глава держави вважає, що говорити про швидку перспективу членства в ЄС не доводиться.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що потрібно переконати скептично налаштовані країни ЄС в готовності України до євроінтеграції. За його словами, сам він підтримує прагнення України до вступу в Європейський союз.

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