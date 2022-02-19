Кулеба закликав "трійку" ОБСЄ терміново відвідати Україну

Міністр запросив трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збігнєва Рау і Буяра Османі, невідкладно здійснити візит в Україну.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав" трійку " ОБСЄ негайно відвідати Україну з метою встановлення фактів обстрілів на Донбасі з боку окупаційних військ в рамках механізму раннього попередження.
"Я запрошую трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збігнєва Рау і Буяра Османі, невідкладно здійснити візит в Україну для встановлення фактів в рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральним секретарнм ОБСЄ Хельгою Шмід минулого тижня", - написав Кулеба у Twitter.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.
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