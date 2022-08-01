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Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні - Зеленський

1 серпня 2022, 23:51

Поступово відновимо справедливість і по нашому Криму, запевнив український лідер.

Зеленський, Крим
Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні/ Фото Reuters , УНІАН

Окупований Кримський півострів став плацдармом для російських ударів по вільній території України, йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського ввечері в понеділок, 1 серпня.

За його словами, за роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і його жертвами стали десятки тисяч людей.

"Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка і недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і по нашому Криму", - зазначив Зеленський.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України проводять військову операцію в Херсонській області. Ударами артилерії ЗСУ був пошкоджено Антонівський міст в окупованому Херсоні. Тепер він не придатний до експлуатації, а росіяни не зможуть перевозити по ньому свої сили і засоби.

ЗСУ вразили і Антонівський залізничний міст. Тепер окупанти не зможуть використовувати шляхопровід для постачання своїх підрозділів через Дніпро.

Українські війська звільнили вже 46 населених пунктів на Херсонщині. Ситуація в регіоні критична. Влада закликає людей їхати в більш спокійні області.

Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі штабу Чорноморського флоту в Криму

Пропагандисти РФ 31 липня розтиражували звинувачення представників російської влади на адресу України в нібито обстрілі їх Чорноморського флоту в захопленому Криму. Мовляв, прилетів "непізнаний об'єкт", швидше за все, безпілотник, після чого було завдано удару. Постраждали 5 осіб. У зв'язку з цим росіяни вирішили перенести святкування "Дня Військово-морського флоту".

Спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук назвав звинувачення РФ на адресу України в нібито обстрілі штабу ЧФ РФ провокацією. За його словами, Київ буде проводити більш ефективну роботу з деокупації півострова.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що раз Росія звинувачує Україну в обстрілі штабу свого Чорноморського флоту, окупантам слід покинути територію захопленого Кримського півострова. Він порадив загарбникам бігти по Кримському мосту, поки він ще не знищений.

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війна в Україні Володимир Зеленський новини Криму
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