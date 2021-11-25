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Україна - стовп безпеки всієї Європи: у Міноборони закликали США посилити Київ для боротьби з РФ

25 листопада 2021, 11:32

Президент РФ Володимир Путін грає на протиріччях держав, і протистояти такому виклику можна тільки зміцнюючи безпеку, сказав Кирило Буданов.

Україна США
Співпраця України та США надзвичайно важлива для всієї Європи - начальник ГУР Міноборони / УНІАН

Зміцнення військового співробітництва України і США сприяє посиленню безпеки простору Східної Європи і є важливим фронтом у протистоянні гібридної агресії, у тому числі і з боку Росії. Російський президент Володимир Путін грає на протиріччях держав, і боротися в такій ситуації можна тільки за допомогою взаємодії. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони, генерал Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що нинішній рівень військово-технічного співробітництва Києва та Вашингтона сприяє зміцненню безпеки східноєвропейського простору. Це важливий фронт у протистоянні викликам, пов'язаним з гібридною агресією.читайте такожУказ Путіна щодо Донбасу - спроба відірвати регіон від України: в ЄС зробили заяву на адресу Москви

"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного середовища безпеки не тільки на східноєвропейському просторі, а й у всій Європі. Тому посилення американо-українського військового співробітництва зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", - підкреслив Кирило Буданов.

Війна Росії та України

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ, на базі якого у Росії повинні узаконити торгівлю з окупованим Донбасом. Москва визнає продукцію, яка вироблена під егідою окупаційних адміністрацій РФ "ЛНР"і " ДНР".

У Офісі президента заявили, що крок Путіна щодо Донбасу є порушенням домовленостей в рамках Мінського процесу і нормандського формату. На думку радника керівника ОП Олексія Арестовича, Росія, таким чином, запустила нову хвилю гібридної агресії проти України і Заходу.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков погодився зі словами заступника голови Радбезу РФ Миколи Патрушева, згідно з якими в Україні, мовляв "може спалахнути", внаслідок чого нібито "мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях". У Кремлі вважають, що ситуація на Донбасі "дуже тривожна".

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