Київ готовий до діалогу з новим урядом Угорщини: Сибіга назвав ключові питання

Дар'я Пшеничник
13 квітня 2026, 12:14
Очільник МЗС заявив, що Україна отримала "правильні європейські новини" з Угорщини, які відкривають нові можливості.
Сибига, Венгрия, Мадяр
Україна сигналізувала готовність негайно розпочати діалог із новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову добросусідську сторінку" у відносинах між двома країнами. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

Глава МЗС підкреслив, що Київ позитивно сприйняв політичні зміни в Будапешті, які, за його словами, відкривають можливість для перезавантаження двосторонніх відносин. Він наголосив, що Україна вже передала сигнали готовності до контактів на найвищому рівні - між Президентом України та Петером Мадяром.

Наші народи заслуговують на такі відносини...І ми готові до цього діалогу відразу, не зволікаючи вибудовувати правильні, добросусідські відносини. Ми очікуємо на цей контакт, і звичайно, ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію угорської сторони", - підкреслив Сибіга у своїй заяві.

За словами міністра, потенційний порядок денний є надзвичайно широким - від модернізації прикордонної інфраструктури до ключових рішень на європейському напрямку. Йдеться про подальший рух України до членства в ЄС, зняття угорського блокування окремих рішень, а також підтримку санкційної політики Євросоюзу щодо Росії.

Сибіга окремо згадав питання, які Київ планує порушити під час перших контактів: схвалення 20-го санкційного пакета ЄС, макрофінансовий кредит на 90 млрд євро та повернення коштів Ощадбанку, затриманих в Угорщині 6 березня.

Міністр також наголосив на готовності України дотримуватися найвищих стандартів щодо прав національних меншин:

"Тобто в нас дуже широкий порядок денний. І ще раз підтверджую, що Україна готова втілювати - і це наш теж інтерес - найвищі стандарти і Ради Європи, і Європейського Союзу щодо національних меншин. І ми цей сигнал також передали угорській стороні і відкриті до діалогу".

Україна очікує на офіційну реакцію Будапешта та сподівається, що перший контакт стане стартом для відновлення довіри та конструктивної співпраці.

Чому перемога опозиції може розчарувати Київ - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик застерігає, що, попри нібито проукраїнську риторику, Петер Мадяр може продовжувати недружню політику щодо України.

"Часто вважають, що партія "Тиса" є проукраїнською, проте насправді Мадяр використовує подібну до Орбана риторику і продовжуватиме недружню політику щодо України", - зазначив він.

За словами Кулика, Києву доведеться шукати компроміси у питаннях мови, культури, прав національних меншин та економічних інтересів, зокрема транспортування нафти.

Як раніше повідомляв Главред, до вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси у США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Крім того, прихильники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та опозиційні сили обмінюються звинуваченнями у можливих фальсифікаціях виборів, готуючись до ймовірного протистояння навколо їхніх результатів. Про це повідомляється у матеріалі Politico.

Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

