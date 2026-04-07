Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в двох країнах: про що йдеться

Українська сторона нібито намагалася втрутитися у президентські вибори у США у 2024 році, заявив віцепрезидент США.

Джей Ді Венс виступив із критикою на адресу України

Головне із заяв Венса:

Українські спецслужби нібито втручалися у вибори в США та Угорщині

В українській системі були люди, які агітували за демократів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що українські спецслужби нібито намагалися втручатися в хід виборів у США і роблять це в Угорщині.

"Так, ми, звичайно, знаємо, що в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на результати американських і угорських виборів. Це просто їхня звична практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за співпрацю з певними елементами їхньої системи", – заявив Венс під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Він уточнив, що має на увазі, що українська сторона нібито намагалася втрутитися у президентські вибори в США у 2024 році.

"В українській системі були люди, які агітували за демократів буквально за кілька тижнів до президентських виборів, на яких Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року. Тож я в курсі таких речей, але, знаєте, я не думаю, що Віктор дозволяє цим речам впливати на нього, я не дозволяю цим речам впливати на мене. Ми тут, щоб спробувати вирішити проблеми людей, яких ми представляємо, і що б не думали про мене або про когось іншого певні елементи в українській системі, я справді вірю, що в найкращих інтересах України, в найкращих інтересах Європи та Угорщини, в найкращих інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – заявив він.

Про персону Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

