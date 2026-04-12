В Угорщині заявили про фальсифікації на виборах — у Орбана готуються до боїв

Юрій Берендій
12 квітня 2026, 18:34оновлено 12 квітня, 19:13
Під час виборів в Угорщині з’являються взаємні звинувачення у підкупі виборців і фальсифікаціях, що посилює напруження між владою та опозицією.
Вибори в Угорщині - що відомо про фальсифікації та загрозу вуличних протестів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Петер Мадяр/Facebook

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що відомо про фальсифікації на виборах в Угорщині
  • Як проходять вибори в Угорщині
  • Чому в Орбана бояться сутичок після оголошення результатів виборів

Прихильники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та опозиційні сили обмінюються звинуваченнями у можливих фальсифікаціях виборів, готуючись до ймовірного протистояння навколо їхніх результатів. Про це повідомляється у матеріалі Politico.

Зазначається, що Орбан зіткнувся з безпрецедентним викликом за 16 років свого правління, адже його опонент та лідер партії "Тиса" Петер Мадяр напередодні голосування випереджав у соціологічних опитуваннях.

Петер Мадяр
Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

За інформацією національного виборчого бюро Угорщини, станом на 13:00 явка становила близько 54% виборців, тоді як на попередніх парламентських виборах 2022 року цей показник на той самий час був на рівні 40%. Такий рівень активності є рекордним для посткомуністичного періоду країни.

"Поки угорці продовжують голосувати, прихильники Орбана вже готуються до протистояння, яке розпочнеться після оголошення результатів після закриття виборчих дільниць о 19:00 (20:00 за Києвом, - ред.). Обидва табори обмінюються звинуваченнями у фальсифікації виборів, а експерти попереджають, що результат може бути оскаржений у суді незалежно від того, хто переможе", - йдеться у матеріалі.

До Будапешта прибули сотні міжнародних спостерігачів, тоді як команда Орбана сформувала власні групи контролю. Серед зареєстрованих спостерігачів — близько десятка депутатів Європарламенту від правої фракції "Патріоти за Європу" та приблизно 100 представників організацій, які підтримують чинну владу.

Експерти застерігають, що це може призвести до конфлікту оцінок із боку Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яку угорський уряд раніше звинувачував у політичній упередженості.

У Politico повідомили, що документальний фільм незалежних журналістів під назвою "Ціна голосу", який вийшов 26 березня, містить твердження про масовий підкуп виборців і тиск на них у сільських районах на користь партії Орбана "Фідес". За словами очевидців, людям пропонували гроші в обмін на підтримку цієї політичної сили.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Зокрема, місцевий депутат від партії "Зелених" у місті Альбертірса Міхай Гер розповів, що у його окрузі виборцям пропонували до 30 тисяч форинтів, що приблизно дорівнює 80 євро, за голос за "Фідес". Водночас угорський бізнесмен Дьордь Ваберер заявив, що готовий виплатити 300 тисяч форинтів кожному, хто зможе викрити факти фальсифікацій.

Консорціум, який працював над фільмом, також створив мережу з 2400 спостерігачів у більш ніж 100 населених пунктах по всій країні для фіксації можливих порушень. За їхніми словами, виявлені випадки фальсифікацій планують транслювати в прямому ефірі на YouTube.

Крім того, партія "Тиса" Петера Мадяра запустила власну систему, через яку виборці можуть повідомляти про порушення під час голосування.

"Фідес" пішов за їхнім прикладом, відкривши гарячу лінію та спеціальну електронну адресу.

"Переважна більшість цих порушень пов’язана з "Тисою". Вони кричать про фальсифікації — але саме вони їх вчиняють. За даними "Фідесу", було встановлено 639 випадків порушень виборчого законодавства, 74 з яких наразі розглядаються поліцією", — заявив депутат Європарламенту від "Фідесу" Чаба Дьомотор.

Лідер опозиції Петер Мадяр у неділю вранці заявив, що визнає результати виборів за умови відсутності серйозних фальсифікацій, а також закликав громадян повідомляти про будь-які порушення.

Він наголосив, що у разі чесного й прозорого голосування перемогу здобуде "Тиса", водночас звинувативши владу Орбана у підготовці провокацій з метою скасування результатів у тих округах, де перемагає його партія.

У свою чергу міжнародний речник Орбана Золтан Ковач заявив у соцмережі X, що "Тиса" нібито готує підґрунтя для можливих протестів або штурму урядових установ у разі поразки.

"Місце має значення — і це говорить багато про що. Достатньо короткої прогулянки, щоб перевести натовп від "спостереження за результатами" до "вжиття заходів". Якщо результат виявиться несприятливим, така ситуація дозволяє швидко мобілізуватися в політично чутливому місці. У напружений момент близькість може перерости в ескалацію", — сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси у США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Водночас з’явилася інформація, що Росія нібито розглядала сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що могло б підвищити його шанси на парламентських виборах у квітні.

Крім того, за даними розслідування ЗМІ, Володимир Путін доручив політтехнологам і військовій розвідці РФ втручатися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єра.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

