Нова пастка Угорщини: чому перемога опозиції може розчарувати Київ

Орбан посилює переговорні позиції і готується використати коаліції для збереження влади.

Орбан формує коаліцію, щоб зберегти владу

Поки Брюссель шукає юридичні важелі для обмеження впливу угорського вето, Угорщина готується до одного з найзапекліших політичних протистоянь останніх десятиліть. Про це в коментарі Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Останні соціологічні опитування в Угорщині показують суперечливу картину. Попри зростання підтримки опозиційної партії "Тиса", яка в деяких дослідженнях випереджає партію чинного прем’єра Віктора Орбана, гарантувати зміну влади поки що не можна.

За даними угорського дослідницького центру 21 Kutatóközpont, "Тиса" може отримати близько 48% голосів, а партія Орбана "Фідес" — приблизно 44%. Водночас третє місце займає правоцентристська партія "Наша Батьківщина", яка схильна до союзів з Орбаном. Це означає, що саме коаліція з нею може дозволити Орбану сформувати парламентську більшість.

Кулик зазначає:

"Саме тому не варто повністю списувати Орбана з політичної арени. Існує значна загроза збереження ним влади через коаліцію, навіть без монобільшості".

На політичному полі також присутні інші сили, зокрема "Демократична коаліція" та сатирична Угорська партія двохвостого пса, за яку голосує частина молоді. Саме ці голоси можуть не вистачити "Тисі" для перемоги.

Можливі кроки ЄС і вплив Орбана

У разі повернення Орбана для Європейського Союзу можливі складніші часи. ЄС може теоретично обмежити вплив Угорщини, змінюючи процедурні механізми, обмежуючи політичну участь або фінансування країни. Однак такі кроки потребують політичної волі та підтримки всіх членів союзу.

Щодо потенційної перемоги "Тиси" та її лідера Петера Мадяра, Кулик застерігає:

"Часто вважають, що партія "Тиса" є проукраїнською, проте насправді Мадяр використовує подібну до Орбана риторику і продовжуватиме недружню політику щодо України".

За його словами, Києву доведеться шукати компроміси у питаннях мови, культури, прав національних меншин і економічних інтересів, зокрема щодо транспортування нафти.

Якщо знову переможе Орбан, тоді ЄС може спробувати обмежити право Угорщини на голосування та використання вето. У відповідь Орбан може ескалювати ситуацію, блокувати ініціативи Брюсселя та підвищувати ставки у політичній конфронтації.

Кулик також відзначає можливий вплив зовнішніх гравців:

"Очевидно, загостриться пропагандистська кампанія, і на Угорщину почнуть орієнтуватися правопопулістські сили в ЄС. Угорщину підтримує Трамп і MAGA, що посилюватиме позиції Орбана".

Чого прагне Орбан За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, останні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана суперечать міжнародному праву. Фесенко зазначає, що Орбан фактично провокує загострення ситуації та нарощування напруженості у відносинах з Україною. Він також додав, що прем’єр-міністр Угорщини зацікавлений у ескалації конфлікту, зокрема очікуючи жорсткої реакції України напередодні виборів.

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив, що на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Крім того, Угорщина призупиняє поставки газу до України. Причина - обмеження роботи нафтопроводу "Дружба". Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

Також прем’єр-міністр Угорщини знову загострив риторику щодо України та особисто президента Володимира Зеленського, заявивши, що парламентські вибори 12 квітня стануть "доленосним вибором між миром і війною".

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

