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Якою може бути мирна угода між Росією та Україною - The Washington Post

26 березня 2022, 23:22

Україна доблесно дає відсіч окупантам, тому є можливість врегулювання конфлікту мирним шляхом.

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Російські війська загрузли в боротьбі з непокірною, але пошарпаною Україною у зв'язку з цим, Москва і Київ кажуть, що перспективи врегулювання шляхом переговорів зростають.

Про те, яким може бути мир між країнами пише The Washington Post.

1. Нейтралітет. Для Росії вимога нейтралітету України, ймовірно, є найважливішою вимогою. В основі війни лежить бажання України приєднатися до заходу, прагнення до процвітання і самовизначення через членство в НАТО і Європейському Союзі. Процвітаюча демократія на кордоні Росії, пов'язаної із Заходом, - особливо та, в якій проживає така ж кількість російськомовних, як і Україна, - може послужити привабливою моделлю для російського народу, поставивши під загрозу авторитарну хватку Путіна. Публічно Путін заявляє, що крен Києва в бік Заходу рівносильний загрозі безпеці для Москви, хоча Вашингтон і його союзники уповільнюють членство України в цих клубах.

2. Гарантії безпеки заходу. Для України будь-яка обіцянка нейтралітету, поки вона все ще утримує свої позиції на полі бою, швидше за все, має супроводжуватися обіцянкою, визнаною Росією, що західні держави прийдуть їй на допомогу, якщо Києву знову загрожуватиме небезпека. Це, мабуть, найскладніший момент для Москви, оскільки він рівнозначний деякій згоді з союзними державами, якщо не з самим НАТО, які братимуть участь у майбутній обороні України. Одним із способів зробити це більш привабливим для росіян може бути пункт, що обмежує типи зброї, що зберігаються на кордоні України.

3. Крим, Луганськ і Донецьк. Насправді війна в Україні почалася вісім років тому, коли після народного повстання, що вигнав чинного президента, Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом і відмовилася від кредитної угоди з Росією. Розлючений Кремль відповів вторгненням і анексією Кримського півострова, одночасно спонсоруючи і відправляючи довірених осіб для захоплення Луганська і Донецька в східному Донбасі України.

В якості прелюдії до вторгнення Путін офіційно визнав незалежність цих двох сепаратистських провінцій. В якості умови врегулювання Росія може зажадати від Києва і міжнародного співтовариства визнання її анексії Криму, а також фактичного російського контролю над Донбасом — те, чого українці пообіцяли ніколи не робити.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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